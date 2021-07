Politiki dobili svoje lutke

Prej didžejka, zdaj vladarica

Niso pozabili na stroge obrvi.

Predsednico zelene stranke so ozaljšali z listom marihuane.

Novozelandska premierkauživa izjemno podporo javnosti, k temu pa nedvomno pripomorejo njeni pogosti javni nastopi in smisel za humor. Tako se je nedavno udeležila prav posebnega dogodka v lokalu The Backbencher pub, ki stoji nasproti stavbe parlamenta v Wellingtonu, in si z zanimanjem ter veseljem ogledala svojo lutko.Šaljive podobe politikov so sicer tridesetletna tradicija omenjenega puba, Ardernova, ki je na položaju od leta 2017, pa je bila nad svojo lutko naravnost navdušena. Ob odkritju je ostala odprtih ust, v smehu pa je pozneje pojasnila, da ji je upodobitev zelo všeč, saj da je nadvse izvirna.»Pravzaprav je križanka med nekakšnim nadnaravnim bitjem in junakom iz Iger prestolov,« je umetnino komentirala predsednica vlade, ki je priznala, da se predstavitev lutke nedvomno uvršča med najbolj nenavadna doživetja, ki so jo doletela na premierskem položaju. In vsekakor najbolj zabavna, je hitro pristavila, saj se je do solz nasmejala že leta 2018, ko so prvič predstavili njeno šaljivo podobo: takrat so jo napravili v didžejko, tokrat pa v starodavno vladarico z žezlom v rokah.Dogodka so se udeležili tudi opozicijski predstavniki, ki so prav tako dobili svoje lutke.inso se poklonili in zahvalili umetnikom za mojstrske izvedbe. Collinsova je predstavljena kot stroga uradnica z izrazito privzdignjenimi obrvmi, Seymour je očarljivec z rožnato kravato, Swarbrickova pa se je preoblekla v junakinjo Iger lakote, Katniss Everdeen.Predsednica zelene stranke, ki si prizadeva za reformo zakonodaje glede drog, je šaljivo pristavila, da je namesto loka in puščice pričakovala bong, pipo ali pa kar džojnt. A se ji avtorji lutke niso povsem izneverili: njeno jakno namreč krasi list marihuane.The Backbencher pub, ki je vse leto obarvan politično, a simpatično, ne ponuja le izvirnih lutk, ampak tudi jedilnike, imenovane po poslancih in ministrih.