Politik stopil pred kamere in otrpnil: nemo je stal in gledal v prazno (VIDEO)

Vodja republikanske senatne manjšine iz Kentuckyja Mitch McConnell je v torek med novinarsko konferenco v ameriškem zveznem kongresu za približno 20 sekund otrpnil, kar je med prisotnimi kolegi in novinarji sprožilo skrbi o njegovem zdravju. Kolegi so ga skušali spraviti do pisarne, vendar je McConnell vztrajal na konferenci.

McConnell je prisotnim novinarjem razlagal, da je senat na dobri poti do potrditve zakona o porabi na področju obrambe in pohvalil dobro sodelovanje med strankama. Nato je otrpnil in približno 20 sekund brez besed strmel v prazno.

Senator John Barrasso iz Wyominga ga je spraševal, če je z njim vse v redu, in če želi še kaj povedati. Barrasso, ki je sicer zdravnik, je nato skušal McConnella prepričati, da ga pospremi v pisarno, vendar je vztrajal pred mikrofoni, čeprav ni povedal ničesar več.

Kmalu zatem so 81-letnika vendarle pospremili proti njegovi pisarni, kjer je ostal nekaj minut in se nato vrnil pred mikrofone. Tam je moral seveda odgovarjati na vprašanja o incidentu. Zagotovil je, da je vse v redu, in da je sposoben še naprej opravljati svoje delo.

McConnell je letos marca med zasebno večerjo v newyorškem hotelu Waldorf Astoria utrpel pretres možganov. V službo se je vrnil aprila.