Politik Marko Boras Mandić tehtal domači in italijanski toaletni papir: Poglejte, kako nam kradejo!

Marsikdo se po nakupih odpravlja v tujino, saj so nekatere stvari tam ugodnejše. Nedavno se je v eni od italijanskih trgovin mudil politik pirmosko-goranske županje Marko Boras Mandić in kupil očitno toaletni papir.

Pakiranje desetih rol je stalo štiri evre. Primerjal ga je s kupljenim na Hrvaškem za približno enak denar (ni razvidno, ali gre za papir istega proizvajalca), pravzaprav je bil italijanski malenkost cenejši, v povprečju, če malenkost zaokrožimo, pa to znese 40 centov na posamezno rolo. A kar je ugotovil, vas bo šokiralo.

Tehtnica ne laže

Politik je vzel rolo papirja in jo položil na tehtnico: italijanska je tehtala skoraj 150 gramov, medtem ko je tista, kupljena na Hrvaškem imela komaj 69 gramov.

Pa je šel še korak dlje: odvil je celotno rolo in ugotovil, da ima hrvaška rola 120 lističev, italijanska pa kar 352 enako velikih lističev.

Poziv pristojnim

»Če prevedemo drugače: če boste v Italiji kupili toaletni papir, bo trajal trikrat dlje,« se jezi politik, saj je mnenja, da to kaže na to, da je enaka stvar na Hrvaškem trikrat dražja kot v Italiji. Pristojna združenja in agencije je pozval, naj vzamejo pod drobnogled omenjeni primer in zaščitijo potrošnike.

»Če že imamo tako visoke cene v naših trgovinah, bi bilo lepo, da vemo, kaj za ta denar dobimo. Tudi glede kvalitete. Do takrat pa po nakupih v Trst in Ilirsko Bistrico,« je na facebooku zapisal politik.

Nasveti potrošnikov

Pod njegovo objavo so se oglasili številni potrošniki, ki so delili svoje nasvete. En jim je skupen: straniščni papir kupujemo na število toaletnih papirjev na roli: »Če na pakiranju ne piše, koliko papirjev je na roli, dvignite roke od njega in ga ne kupujte, saj je to najdražji papir.«