Politik LGBT skupnost označil za manijake

Viktor Orban FOTO: Pool Reuters

V Evropi odmeva izstop stranke Fidesz madžarskega premierjadesnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP).Ob tem je s svojo izjavo znova močno razburil, saj je ob izstopu zapisal, da bo nastala nova evropska desnica. Ta pa bodom vseh evropskih državljanov, ki nočejo migrantov, multikulturalizma in ki niso zasvojeni z LGBT manijo. »Dom tistih, ki spoštujejo in varujejo krščanske vrednote ter nacionalno suverenost.«Spomnimo, Fidesz je v sredo izstopila iz EPP, tik pred tem, ko naj bi jo EPP izključila iz svojih vrst. Raje so izstopili, kot bili izključeni.V objavi na Facebooku ni podal pojasnil, kako in v kakšni obliki bi lahko sodeloval s strankami bolj desno od EPP. V Evropskem parlamentu so trenutno te zbrane v okviru skupin Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) ter Identiteta in demokracija (ID).