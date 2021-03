Policisti v šoku: s pozitivnim testom prečkala tri meje, tudi slovensko

Podjetje iz Zenice Kantić Touristik je napovedalo tožbo proti državljanki BiH, ki je z avtobusom tega prevoznika potovala pozitivna na koronavirus. To so ugotovili šele nemški policisti, pred tem pa je s pozitivnim testom uspešno prečkala tri meje, tudi slovensko. Potovanje približno 60 ljudi iz BiH v Nemčijo je spremenila v nočno moro. To pa je bilo ugotovljeno šele, ko so nemški policisti na meji natančneje pregledali PCR-test. Zakaj tega niso ugotovili že prej, mnogim ni jasno.

Diagnoza v latinščini

»Test je bil preveden v nemščino, diagnoza pa je bila napisana v latinščini. Voznika nista vedela, da diagnoza opredeljuje, da je test pozitiven, zato sta jo spustila na avtobus,« navajajo v prevozniškem podjetju. Državljanko BiH bodo tožili, prav tako pa so napovedali tožbo tudi proti zdravstveni ustanovi, ki je ženski preprosto izročila pozitivni rezultat testa, ne da bi ji kdo povedal, da je okužena, čeprav je po navedbah agencije Hina to zakonsko dolžna storiti.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: