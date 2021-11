Policisti prijeli par, ki je zbežal iz hotela za prestajanje karantene

Na Nizozemskem so v nedeljo zvečer prijeli zakonski par, ki je zbežal iz hotela, kamor so ga po prihodu iz Južne Afrike poslali v karanteno. Par so prijeli na letalu, ki bi moral poleteti v Španijo. Eden od njiju je bil pozitiven na novi koronavirus, ni pa znano, ali je bil okužen z različico omikron. Kako je Špancu in Portugalki uspelo pobegniti, ni znano. »Različne enote zagotavljajo, da nihče ne more priti v hotel ali oditi iz njega, med njimi je tudi mejna policija,« je povedal tiskovni predstavnik policije. Po aretaciji so zakonca predali nizozemskim zdravstvenim oblastem in jima znova odredili karanteno. Grozi jima kazen zaradi kršenja karantene, ali še kazenski postopek zaradi ogrožanja javne varnosti, pa bo odločilo tožilstvo.

Na amsterdamskem letališču so v petek pri 61 od 624 potnikov iz Južne Afrike potrdili okužbo z novim koronavirusom, pri 13 so potrdili koronavirusno različico omikron. Vse so namestili v hotele za prestajanje karantene. Španec in Portugalka sta sicer prestajala karanteno v dveh različnih hotelih.

Nizozemska je med več državami, ki so po potrditvi omikrona omejile potovanja z območja južne Afrike.