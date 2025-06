Policist ustrelil in ubil 17-letnika, sodili mu bodo za umor

Francoskemu policistu, ki je junija leta 2023 med prometno kontrolo v pariškem predmestju Nanterre ustrelil in ubil 17-letnega Nahela Merzouka, zaradi česar so po vsej državi izbruhnili večdnevni nemiri, bodo sodili zaradi umora. Sojenje se bo sicer začelo šele prihodnje leto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Policist je obtožen umora, trenutno pa ni v priporu, saj so ga novembra 2023 izpustili, navaja skupna izjava sodišča in tožilstva v Nanterru na zahodnem obrobju Pariza. Sojenje se bo sicer po njihovih navedbah verjetno začelo šele v drugi polovici leta 2026.

Odvetnik obtoženega policista je izrazil razočaranje nad odločitvijo o sojenju in vztrajal, da so bila njegova dejanja upravičena. Napovedal je tudi pritožbo.

Policisti na straži med nemiri po smrti 17-letnega Nahela, ki ga je francoski policist ubil med ustavljanjem. FOTO: Nacho Doce Reuters

Protestniki zažgali več tisoč avtomobilov

Incident, med katerim je policist pred dvema letoma ustrelil in ubil 17-letnega mladeniča francosko-alžirskega rodu, je v Nanterru sprožil nemire in izgrede, ki so se v naslednjih nekaj dneh razširili v mesta po vsej Franciji, pa tudi v sosednji Belgijo in Švico.

Po vsej Franciji so protestniki takrat v tednu dni izgredov zažgali več tisoč avtomobilov, podtikali požare v stavbah in se spopadali s policijo. Zažigali so tudi avtobuse, smetnjake in druge predmete na javnih krajih ter ropali trgovine. Aretiranih je bilo več kot 3000 ljudi, med njimi več kot polovica mladoletnih.

Francoski policisti hodijo ob prevrnjenem vozilu med protesti po smrti 17-letnika. FOTO: Juan Medina Reuters

Videoposnetek razkril laž policije

Protestniki so policijo obtoževali prekomerne uporabe sile in rasne diskriminacije, člani družine ubitega najstnika pa so jih obtožili tudi laganja. Policisti so namreč sprva trdili, da je najstnik namenoma zapeljal proti njim, da bi jih poškodoval, vendar je videoposnetek incidenta kasneje izpodbil njihove trditve.

Francoski predsednik Emmanuel Macron se je takrat osredotočil predvsem na mladoletne izgrednike in starše pozval k nadzoru svojih otrok, saj da je to njihova naloga in ne naloga države. Več županov in lokalnih uradnikov pa je kot vzrok, ki je potenciral nasilnost izgredov, omenilo vse slabše življenjske razmere v revnejših predmestjih večjih francoskih mest, ki so se še dodatno poslabšale zaradi pandemije covida-19.