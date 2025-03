Policist se je upokojil pri 23 letih. To je razlog

Naj bodo pokojnine visoke ali nizke, marsikdo sanja, da bi se čim prej rešil vsakodnevnega odhajanja v službo, kar je za marsikoga, sploh glede na dandanašnje nizke plače, zgolj tlaka. Ruskemu mladeniču Pavlu Stepčenku iz Donecka je to uspelo: pri 23 letih se je že upokojil in postal najmlajši upokojenec v državi. Čeprav ni znano, koliko vsak mesec dobi na račun, je znano, da ima polno pokojnino, enako kot tisti, ki so hodili v službo več deset let.

Zdaj lahko več časa posveča družbenim omrežjem.

Prebrisan fant je že pri 16 letih začel delati kot policist. Hkrati se je vpisal na izobraževalno ustanovo ruskega ministrstva za notranje zadeve in začel po petih letih prizadevnega študija delati v teritorialnem oddelku sistema notranjih zadev. Tam je delal le dve leti, saj se je lahko pri 23 letih uradno upokojil.

Izkoristil je namreč posebno določbo, po kateri se za vsak mesec službovanja v času vojnega stanja štejejo trije meseci delovne dobe. Tako je število mesecev od začetka njegovega službovanja pri ministrstvu za notranje zadeve naneslo toliko, da se je lahko 28. novembra 2023 upokojil. Zdaj bo lahko več časa posvečal svojim konjičkom, med katerimi sta dvigovanje uteži in objavljanje posnetkov svojega izklesanega telesa na Instagramu.

Gre za dosežek, na katerega je nadvse ponosen. FOTO: Instagram

Nenavaden rekord so uradno potrdili strokovnjaki Mednarodne agencije za registracijo rekordov Interrecord in ga zabeležili v register rekordov Rusije. Nad njegovim dosežkom pa niso bili navdušeni vsi njegovi sodržavljani; v spletnih komentarjih ni manjkalo očitkov, da je izkoristil napako v sistemu, ki je ne bi smelo biti. Vendar pa službovanje v policiji v trenutnih razmerah zagotovo ni lahko, zato mu penzijo, ne glede na njegova leta, marsikdo iskreno privošči.