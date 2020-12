Policijsko opozorilo: Na cesti je voda, razmere v gorah neugodne

Vremenoslovci se čudijo: Po Sloveniji imamo nenavadno vreme

Teden, ki se končuje, je prinesel sneg in s tem veliko veselja pa tudi nekaj preglavic. Pri agenciji za okolje pa se danes čudijo nenavadnemu vremenu in temperaturni sliki, ki so ji bili priče to jutro. »Zaradi kombinacije snežne odeje, temperaturnega obrata in višinskega južnega do vzhodnega vetra zelo nenavadna temperaturna slika po Sloveniji, vrednosti ob 7. uri,« so zapisali in