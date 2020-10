Policijska ura tudi pri naših sosedih

V Avstriji bodo od torka v veljavi strožji ukrepi za zajezitev novega koronavirusa. Med drugim bodo uvedli policijsko uro, zaprli kulturne ustanove in gostinske obrate. Podrobnosti ukrepov je zvečer predstavil kancler Sebastian Kurz.



Kurz je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA na današnji novinarski konferenci poudaril, da so ukrepi, ki bodo v veljavi do konca novembra, nujni, da bi se izognili preobremenjenosti na oddelkih intenzivne nege. »Naš cilj je, da decembra začnemo s postopnim odpiranjem in polovični vrnitvi v običajno življenje,« je dejal avstrijski kancler, a tudi priznal, da protikoronski ukrepi »dramatično posegajo v naše družbeno življenje«. Omejitev gibanja, šole le za najmlajše Od torka bo v Avstriji prepovedano gibanje na prostem med 20. in 6. uro, bo pa ena od izjem predvidoma tudi rekreacija na prostem. Ukrepi bodo omejili tudi zasebna druženja, saj bo dovoljeno druženje največ šestih oseb iz dveh gospodinjstev. Po novem bodo prepovedane tudi poroke in druga podobna praznovanja. Spodbuja se delo od doma. V skladu z avstrijsko zakonodajo mora omejitev gibanja vsakih deset dni potrditi avstrijski parlament.



Učenci nižjih razredov bodo še naprej obiskovali šolo, starejši in študenti pa bodo imeli najmanj štiri mesece šolanje na daljavo.

V okviru ukrepov bodo lahko odprti tudi frizerji in kozmetični saloni, veljali pa bodo poostreni higienski ukrepi, kot je nošenje mask in omejeno število ljudi v salonu. Na drugi strani bodo svoja vrata zaprli fitnesi, kulturne ustanove, kot so muzeji, gledališče in kinematografi. Podobno se bo zgodilo na področju gastronomije in hotelirstva.



Da udarec za ta sektor ne bo prehud, predvideva vlada pomoč v višini 80 odstotkov prihodka, ki so ga imeli lani novembra.



V Avstriji so v 24 urah sicer potrdili 5349 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je 27 ljudi. Trenutno imajo 36.590 aktivnih okužb, od začetka epidemija pa so potrdili več kot 104.000 okužb. Covid-19 je terjal 1109 življenj. Novi ukrepi tudi v Veliki Britaniji Po napovedih britanskih medijev bo britanska vlada uvedla novo zaprtje Anglije v boju proti novemu koronavirusu. To naj bi bilo v veljavi do 2. decembra, na spletni strani poroča Reuters.



Po napovedih naj bi bile zaprte vse trgovine z nenujnim blagom. Prav tako naj bi bilo priporočeno, da se ljudje izogibajo zasebnim druženjem v zaprtih prostorih. Šole, fakultete in sodišča naj bi bi ostale odprte.



V Veliki Britaniji so po uradnih podatkih doslej potrdili več kot milijon okužb z novim koronavirusom. V zadnjih 24 urah so potrdili skoraj 22.000 novih okužb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Skupno so na Otoku potrdili 1.011.660 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 46.555 bolnikov s covidom-19, kar je največ v Evropi. Spet zaprtje Milana V Italiji se še naprej povečuje število novih okužb z novim koronavirusom. V zadnjih 24 urah so opravili rekordnih 215.886 testov in potrdili 31.758 novih okužb. Umrlo je 297 bolnikov s covidom-19, dan prej 199. V Italiji je doslej zaradi covida-19 umrlo 38.618 bolnikov.



Italijanska vlada zaradi naraščanja okužb pripravlja novo zaostritev ukrepov, so danes potrdili nekateri člani vlade. Po poročanju medijev naj bi se to zgodilo prihodnji teden. Med drugim naj bi odredili zaprtje nekaterih žarišč, kot je Milano.