Policija v ZDA ostro nad protestnike, Trump kriči: »Privedite vojsko!« (FOTO, VIDEO)

V ameriškem mestu Los Angeles že več dni potekajo množični protesti proti racijam in deportacijam migrantov, ki jih izvaja ameriška imigracijska služba (ICE). Nemiri so konec tedna eskalirali v nasilne spopade s policijo, ki je nad protestnike streljala gumijaste naboje in uporabljala šok granate.

Predsednik ZDA Donald Trump je v odziv na dogajanje ukazal napotitev 2000 pripadnikov Nacionalne garde, kar je še dodatno razburilo razmere.

»Videti je zelo slabo v Los Angelesu. Pripeljite vojsko!!« je zapisal Trump na svojem družbenem omrežju Truth Social.

FOTO: David Ryder Reuters

Po navedbah policije so nekateri protestniki začeli uničevati premoženje, fizično napadati ljudi in povzročati škodo. Oblasti so zborovanje zato razglasile za nezakonito zbiranje, kar je mnoge udeležence spodbudilo k umiku, čeprav so nekateri ostali na prizorišču.

Mestne oblasti pozivajo k miru

Mestne oblasti in kalifornijski guverner Gavin Newsom so že večkrat pozvali k umiritvi napetosti. Županja Los Angelesa Karen Bass je prebivalce nagovorila: »Ne sodelujte v nasilju in kaosu. Ne dajajte administraciji tistega, kar si želi.«

Podobno je opozorila tudi podguvernerka Kalifornije Eleni Kounalakis: »To, kar se dogaja v Los Angelesu, ni vprašanje varnosti, temveč ustrahovanja.«

FOTO: David Ryder Reuters

Guverner Newsom je medtem napovedal tožbo proti predsedniku Trumpu zaradi napotitve Nacionalne garde brez predhodnega dogovora z zvezno državo. »Obstaja protokol, obstaja postopek — Trumpu za to ni bilo mar,« je dejal Newsom za MSNBC.

Nasilje na ulicah: poškodovani, aretacije, požari

Protesti, ki so sprva potekali mirno, so se v zadnjih dneh sprevrgli v obsežne nerede. Po poročanju policije je bilo v San Franciscu aretiranih 60 oseb, trije policisti so bili poškodovani.

V Los Angelesu je bilo v zadnjih 24 urah aretiranih 27 oseb, med njimi ena zaradi metanja molotovke in druga zaradi vožnje skozi policijsko barikado.

V osrčju Los Angelesa je bilo zažganih več vozil, med njimi najmanj pet taksijev. Pojavil se je tudi videoposnetek, ki prikazuje domnevno ropanje trgovine Nike v centru mesta.

Protestniki s kalifornijsko zastavo. FOTO: David Ryder Reuters

FOTO: David Ryder Reuters

Policija pod plazom kritikam

Policija Los Angelesa (LAPD) in šerifov urad okrožja Los Angeles sta nad mesto poslala tudi helikopterje. Na terenu so policisti na konjih in oklepna vozila.

Policisti so s konji celo poteptali nekaj protestnikov, novinarka Lauren Tomasi in britanski fotograf Nick Stern pa sta bila ranjena z gumijastimi naboji.

»Nekateri protestniki so mi pomagali in me nesli do varnega kraja. Nato sem opazil, da mi po nogi teče kri,« je povedal Stern za britansko agencijo PA.

Po poročanju CNN je policija proti protestnikom uporabila tudi šok granate, medtem ko so nekateri protestniki metali pirotehniko proti policistom.

Trump: »Osvobodite Los Angeles invazije migrantov«

Retorika predsednika Trumpa postaja vse bolj bojevita. Poleg poziva k uporabi Nacionalne garde je izjavil, da nalaga ministrici za domovinsko varnost Kristi Noem in ministru za obrambo Petu Hegsethu, naj »sprejmeta vse potrebne ukrepe za osvoboditev Los Angelesa invazije migrantov.«

»Če guverner Gavin Newsom in županja Karen Bass ne zmoreta opraviti svoje naloge — in vsi vemo, da ne moreta — bo zvezna vlada ukrepala in rešila težavo upora in roparjev na način, kot je treba!« je zapisal Trump.

A po mnenju pravnih strokovnjakov predsednik z ukazom Nacionalni gardi še ni uporabil Zakona o uporu, ki bi omogočal širše policijske pristojnosti. »Pripadniki Nacionalne garde lahko ščitijo osebje ministrstva za domovinsko varnost, a ne smejo izvajati aretacij ali racij,« pojasnjuje profesor prava Steven Vladeck z Univerze Georgetown.

Politične napetosti vse hujše

Vse skupaj se dogaja v kontekstu vse bolj zaostrenega političnega spora med Trumpovo administracijo in Kalifornijo, ki nasprotuje zvezni imigracijski politiki. Guverner Newsom je Trumpa označil za »hladnokrvnega lažnivca« in ga javno izzval: »Pridi pome, aretiraj me, uredimo to zdaj takoj.«

Protestnik z mehiško zastavo. FOTO: Aude Guerrucci Reuters

FOTO: Jim Vondruska Getty Images Via Afp

Nekateri republikanski voditelji, kot je podpredsednik J. D. Vance, pa so situacijo dodatno podžigali z izjavami o »invaziji tujih državljanov«, ki napadajo ameriške varnostne sile.

Trenutno stanje: napetosti ostajajo

Po navedbah novinarke Sky Newsa Marthe Kelner je bilo središče Los Angelesa danes v jutranjih urah znova mirnejše: »Vsekakor je veliko bolj tiho kot pred nekaj urami,« je dejala.

Na ulicah je še videti požgane avtomobile in ostanke gumijastih nabojev, številne stavbe pa so porisane z grafiti proti predsedniku Trumpu.

Ameriški časnik The New York Times opozarja, da bi Trump lahko situacijo še dodatno zaostril z razglasitvijo uradnega upora in uporabo Zakona o uporu, kar bi mu dovolilo uporabo deset tisočih vojakov na ulicah. »Amerika ni več stabilna država — in vsak dan postaja še bolj nestabilna,« še piše NYT.