Na ulicah na desettisoče ljudi, 300 jih je policija aretirala (FOTO in VIDEO)

3000 pripadnikov policije

Policija v Berlinu je v soboto na protestu aretirala okoli 300 nasprotnikov omejevalnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, ker so udeleženci kršili varnostna pravila. Kot je po dolgotrajnih pogovorih z organizatorji sporočila prek twitterja, jim ni preostalo drugega. Po neuradnih podatkih se je shoda udeležilo skoraj 40.000 ljudi.Protestniki v Berlinu so se razdelili v dve skupini. Policija je skupino v bližini Brandenburških vrat, ki ni upoštevala pravil proti širjenju koronavirusa, pozvala, naj se razide, protestniki pa so nato na policiste začeli metati kamenje in steklenice, za kar so oblasti okrivile desničarske skrajneže, poroča britanski BBC.»Na žalost nismo imeli druge možnosti: stopili smo do vodje protestov in ga obvestili, da bo policija srečanje prekinila,« je tvitnila policija. Kot pojasnjuje, udeleženci shoda, ki je po njihovi oceni pritegnil 18.000 ljudi, ne vzdržujejo varne medsebojne razdalje, večina jih tudi ne nosi zaščitnih mask.»Vsi predhodno sprejeti ukrepi niso vodili v upoštevanje zahtev,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še sporočila policija, ki je zaradi shoda v nemški prestolnici namestila 3000 svojih pripadnikov.Protest je sicer po pritožbah na sodišču dobil dovoljenje za izvedbo tik pred zdajci, saj so ga deželne oblasti sprva v sredo prepovedale. Bale so se namreč ponovitve dogajanja s predhodnega shoda istega organizatorja v začetku meseca, ko udeleženci prav tako niso upoštevali zaščitnih ukrepov.