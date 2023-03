Policija proti protestnikom uporabila solzivec in pridržala 217 ljudi

Na protestih proti pokojninski reformi, ki jo je francoska vlada v četrtek sprejela mimo parlamenta, so v večernih urah izbruhnili izgredi. Pokojninska reforma je eden glavnih reformnih projektov francoskega predsednika Emmanuela Macrona.

Njena osrednja točka je dvig upokojitvene starosti z 62 na 64 let. Poleg tega naj bi se z njo povečalo število let, potrebnih za vplačevanje v pokojninski sistem, najnižja pokojnina pa naj bi se zvišala na 1200 evrov.

Po potrditvi v senatu se je nato francoska vlada v četrtek tik pred predvidenim glasovanjem v narodni skupščini, kjer ni imela zagotovljene večine, reformo odločila sprejeti sama, kar ji omogoča poseben ustavni instrument. Trdi, da gre za nujno reformo, brez katere da se bo pokojninski sistem sesul.

Glasno neodobravanje

Poteza je naletela na glasno neodobravanje opozicijskih politikov, ki so med nagovorom premierke Elisabeth Borne v parlamentu med drugim prepevali francosko himno. Glede na napovedi se vladi zaradi odločitve obeta tudi glasovanje o nezaupnici.

Po potrditvi reforme, ki ji nasprotujejo tudi sindikati, so se na ulicah francoskih mest v četrtek zvečer začeli zbirati protestniki. O protestih so poročali iz Marseilla, Dijona, Nantesa, Rennesa, Rouena, Grenobla, Toulousa in Nice. V Parizu so se protestniki zbrali na trgu Place de la Concorde, kjer jih je policija naštela okrog 6000.

Prišlo je tudi do izgredov in spopadov s policijo. Protestniki so sredi trga prižgali ogenj in obmetavali policiste z različnimi predmeti. Policija je pri praznjenju trga med drugim uporabila vodni top in solzivec. Pridržanih je bilo 219 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.