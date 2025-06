Policija našla dokaze, da je bil vsaj en požar podtaknjen (FOTO)

Na območju Makarske in Omiša so v zadnjih dneh izbruhnili številni požari, ki so povzročili obsežno škodo in vznemirili lokalno prebivalstvo. V naselju Veliko Brdo v Makarski je bila zaradi suma povzročitve požara iz malomarnosti aretirana ena oseba, pišejo hrvaški mediji. Policija je na požarišču našla dokaze v obliki odvrženega žara.

Ogenj je bil k sreči hitro pogašen, incident pa je sprožil kriminalistično preiskavo, katere izsledki bodo verjetno predani Državnemu odvetništvu Republike Hrvaške (DORH).

Gorelo je tudi v naseljih Pisak, Marušići in Mimice, ki ležijo vzhodno od Omiša. Požari so lokalizirani, vendar še vedno pod nadzorom gasilcev. Poveljnik omiškega gasilskega območja Višeslav Pešić je pojasnil, da bodo gasilci še naprej dežurali na tem območju, da bi preprečili morebitni ponovni vžig.

Že v soboto je pri Omišu izbruhnil obsežen požar, ki je uničil 300 hektarjev rastja, poškodoval več avtomobilov in hiš ter poškodoval gasilca. Tudi v tem primeru policisti sumijo, da so bili požari namerno podtaknjeni, zato so pozvali prebivalce, naj posredujejo kakršne koli informacije o morebitnih storilcih.

Požar na Velikem Brdu FOTO: Matko Begovic/pixsell