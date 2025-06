Policija in inšpektorji vdrli v luksuzni resort na Pagu, vse zapečatili, gostje v šoku

Eden najbolj priljubljenih resortov na Pagu je bil v začetku tedna zaprt v veliki akciji Državnega inšpektorata in zadrske policije, na grozo več deset gostov, ki trdijo, da so jih dobesedno vrgli na cesto. Nekateri celo trdijo, da je policija zapečatila luksuzne bungalove Noa Glamping Resorta pri Novalji, čeprav so bile v njih še vse njihove stvari, in obtožujejo resort, da jim ni stal ob strani, ko so potrebovali pomoč.

Nezadovoljni gostje so s svojimi komentarji in posnetki policijske racije preplavili družbena omrežja ter pustili številne ocene na Googlu.

»Včeraj, 16. 6. 2025, je policija zaprla celoten kamp in nam ter vsem drugim gostom dala samo 10 minut, da poberemo svoje stvari in zapustimo kraj. Rekli so, da je ta hotel/kamp nelegalen. Policija je na zid nalepila obvestilo, v katerem piše, da je bila odločba o zaprtju sprejeta 9. 6. 2025, torej pred tednom dni. To pomeni, da je osebje hotela to vedelo, a so nas prevarali, ker nas niso obvestili. Vrženih smo bili ven ob 11. uri, v največji vročini, in morali smo iskati drugo nastanitev,« je zapisala ena nezadovoljna gostja.

Dodala je, da na recepciji ni bilo zaposlenih, ki bi jim pojasnili situacijo ali povedali, kako lahko dobijo povračilo denarja.

»Ko smo se vrnili z izleta, smo našli zapečateno hišico. Izkazalo se je, da so bile zapečatene vse hišice, vključno z recepcijo. Nobenih informacij in nobene pomoči s strani hotela. V zapečateni hišici je bil denar, osebne stvari. Tudi policija si je umila roke, rekli so, da to ni njihova stvar. Na recepciji so vzeli 200 evrov depozita,« je komentiral drug obiskovalec.

Množica policistov pri vhodu v resort

Ena uporabnica TikToka je delila posnetek, na katerem je videti množico policistov pri vhodu v resort in goste s kovčki, ki stojijo pred vhodom. Na posnetku je tudi uslužbenka inšpektorata, ki z uradnim trakom zapečati vhodna vrata resorta.

Nekateri obiskovalci so na spletu objavili fotografije zapisnika, ki ga je Državni inšpektorat nalepil na vrata resorta. V zapisniku piše, da je bila ustna odločba o zaprtju izdana 9. junija, torej teden dni pred zaprtjem kampa v spremstvu policije.

Uporabnik na Redditu je objavil e-pošto, ki jo je podpisala generalna direktorica resorta Magdalena Matokanović in ki so jo poslali kot odgovor na poizvedbo enega od gostov:

»Žal nam je, da vas moramo obvestiti, da je zaradi nepričakovane in nepojasnjene odločitve lokalnih oblasti naš resort začasno zaprt. Ta odločitev je bila sprejeta brez predhodnega obvestila in žal nismo prejeli celovitih pojasnil. Zato vas ne bomo mogli sprejeti v dogovorjenem terminu. Sprejmite naše iskreno opravičilo za ta nenaden in nesrečen dogodek,« je zapisala Matokanović in dodala, da bodo gostom v celoti vrnili vplačani znesek.

Da akcija inšpektorata ni bila tako nepredvidljiva, kot trdi vodstvo resorta, menijo tudi na Občini Kolan, kjer se kamp nahaja. Sporočili so, da je za uradne komentarje še prezgodaj, saj se Državni inšpektorat in vodstvo resorta do danes še nista uradno izrekla o razlogih za zaprtje kluba in izgon gostov.

»Če je vodstvo resorta vedelo, da bo Državni inšpektorat ukrepal – in po naših informacijah so bili obveščeni nekaj dni prej –, bi se morali na to pripraviti in obvestiti svoje goste. Menimo, da nastala situacija ni bila v redu,« so sporočili.

Jutarnji list je kontaktiral tudi vodstvo resorta, vendar zaposleni in lastniki niso želeli dajati izjav. Sporočili so le, da ne želijo ničesar komentirati, dokler ne prejmejo zapisnika Državnega inšpektorata, ter da jim razlogi za zaprtje kampa niso jasni. Na vprašanje, ali jim je bila ta akcija napovedana, niso odgovorili.

Iz zadrske policije, ki je sodelovala v akciji, niso želeli razkriti podrobnosti in so dejali, da gre za akcijo druge institucije – Državnega inšpektorata –, ki je ne smejo komentirati, poroča jutarnji.hr.