Poletel s helijevimi baloni

Premika meje

Podvig je trajal skoraj celo uro. FOTO: Reuters

Da je neustrašen, je dokazal že velikokrat, tokrat pa jepo oceni mnogih prekosil samega sebe. Poletel je z več deset baloni, napolnjenimi s helijem, in letel skoraj celo uro, dosegel pa je vrtoglavo višino 7620 metrov.Skorajda bi se lahko dotaknil najvišjih vrhov sveta, se mu klanjajo opazovalci podviga v ameriški Arizoni, kjer so snemali zanimivo dogajanje. Blane se je vseskozi oglašal prek radijske zveze in poročal o neverjetnih občutjih, njegova ekipa pa je dogodek snemala in ga predvajala v živo prek youtuba. »To je kot čarovnija, počutim se, kot da lebdim!« je vzhičeno vpil iluzionist, ki si je na neverjetni višini pomagal s kisikovo masko, da je pospešil vzpon, pa je ob vzletu odvrgel uteži. Popotovanje je sklenil s padalom: takrat se je odpel od snopa balonov in 30 sekund prosto padal, preden je odprl padalo in veličastno pristal. In komentiral: »To je bilo čudovito!« Verjetno bi marsikdo podvig opisal še s katerim presežkom, a Blane je pač vajen drznih vragolij, s katerimi vsakokrat tvega življenje, a za 47-letnika se vse zdi kot mala malica. »Z vsakim podvigom želim postaviti svojo vzdržljivost na preizkušnjo, želim premikati meje mogočega. In tako marsikomu dokažem, da so sanje mogoče,« je povedal Blaine, ki pravzaprav ni pričakoval, da bo poletel tako visoko. Upal je namreč, da bo dosegel 5000 metrov, a so ga ugodne razmere ponesle še višje.In kam se bo podal prihodnjič? Nedvomno že kuje naslednji podvig, za nastope namreč živi že od svojega četrtega leta, ko se je odločil, da bo čarodej, kariero pa je prav zares začel že pri 17 letih. Od takrat je nanizal številne osupljive uspehe in tudi rekorde, med drugim je teden dni preživel zaprt v majhnem akvariju, 60 ur je visel z glavo navzdol, pod vodo je zdržal 17 minut, streslo ga je milijon voltov, v kovinsko posodico v svojih ustih je ujel izstreljeno kroglo in še in še.