Polet v vesolje za dober namen

V vesolje je 15. septembra poletela prva skupina zasebnih astronavtov. Štiričlansko posadko vodi milijarder. Inspiration 4 predstavlja prvi pravi komercialni vesoljski polet s človeško posadko, a brez poklicnega astronavta. Je del dobrodelnega projekta, katerega cilij je zbrati 200 milijonov ameriških dolarjev (168 milijonov evrov) za otroško raziskovalno bolnišnico St. Jude, v kateri se zdravijo otroci z rakom in drugimi otroškimi boleznimi.Izstrelitev je predvidena za v sredo s pomočjo rakete Falcon 9 in iz izstrelne ploščadi 39A in izstrelišča Cape Canaveral na Floridi, vreme ali tehnični vzroki pa jo lahko prestavijo. Isaacman, star je 38 let, je civilni pilot z izkušnjami z vojaškimi reaktivnimi letali in je kupil vse štiri sedeže na poletu; SpaceX za enega računa 50 milijonov dolarjev (42 milijonov evrov). Je tudi poveljnik tega tri dni dolgega poleta. Vesoljska ladja Resilience bo letela popolnoma avtomatizirano, posadka bo v njeno delovanje posredovala samo v nujnih primerih. Pri poletu sodelujejo še, 51-letna pilotka z magisterijem iz geologije,, 29-letna zdravstvena delavka iz bolnišnice St. Jude, ter, 42-letni računalniški inženir iz Seattla. Trojica je sedeže dobila na različne načine, Proctor in Sembrovski sta zmagovalca podjetniškega tekmovanja in nagradne igre, Arceneauxova je predstavnica bolnišnice St. Jude, kjer je zaposlena, kot otrok pa se je tam zdravila zaradi raka. Sedeži predstavljajo štiri stebre misije: vodstvo, upanje, blaginjo in velikodušnost. Posadka se je urila v simulatorju na sedežu SpaceX v Hawthornu v Kaliforniji, letela z reaktivnimi letali in izkusila tudi stanje breztežnosti.Torej podobno kot pravi astronavti, vendar precej krajši čas. Tako so dobili vpogled, kaj jih čaka v orbiti.Inspiration 4 je četrti polet vesoljskih ladij s posadko družbe SpaceX, odkar sta maja 2020 z ladjo Endeavour v vesolje odpotovala astronavtain. Vesoljska ladja Resilience odhaja na svoj drugi polet. Med prvim je bila združena z vesoljskim oporiščem in se maja vrnila na Zemljo.Nato so jo tehniki, inženirji in drugi strokovnjaki pregledali, obnovili in nadgradili za ta nov polet v orbito. Vesoljske ladje te vrste naj bi bile z ustreznim vzdrževanjem uporabne za pet poletov. Tokrat ne bo potovala k Mednarodni vesoljski postaji, ampak bo poletela 575 kilometrov visoko nad površino planeta, kar je višje od vesoljskega oporišča oziroma tako visoko, kot so bili zadnjič astronavti shuttlov, ko so popravljali, vzdrževali in nadgrajevali vesoljski teleskop Hubble, ki je skoraj tako visoko. Pred, med in po tridnevnem poletu bodo udeleženci sodelovali z različnimi medicinskimi raziskovalci nekaterih zainteresiranih ustanov, pri tem bo sodelovala kot sponzor družba SpaceX. Udeleženci bodo aktivni tudi pri Netflixu, prek štirih oddaj, in drugih tiskanih in elektronskih medijev.Zasebni astronavti bodo imeli spektakularni pogled na planet prek posebnega mehurju podobnega okna, ki so ga strokovnjaki pritrdili na zunanji del vesoljske ladje namesto enote, ki omogoča združevanje z vesoljskim oporiščem. Pobudnik tega poleta Isaacman je pohvalil organizacijo in inovativnost SpaceX, ki je od zamisli do končne izvedbe v šestih mesecih pripravil kupolo na polet v vesolje.