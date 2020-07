Poleg paškega sira še konoplja

Domačini so nad projektom navdušeni.

Otok Pag je nedvomno eno od najbolj priljubljenih imen v hrvaškem turizmu, domače in tuje goste priteguje tako s plesnimi zabavami v Zrćah kakor s kulinaričnimi presežki, med katerimi nedvomno kraljujeta znameniti sir in jagnjetina. A kot poudarja zagrebški trgovec, se otoku obeta še en atribut: industrijska konoplja.Kot pojasnjujeta lastnika podjetja Hemps, zakoncain, ki v prestolnici in drugod uspešno prodajata že več kot 600 izdelkov iz konoplje, se rastlina odlično znajde v zahtevnih vremenskih in okoljskih razmerah, ki jih narekujeta predvsem burja in sol, zato načrtujeta nasad, velik 5000 kvadratnih metrov, gojil pa bo zvrsti, ki so dovoljene v Evropski uniji.Iz konoplje bosta izdelovala predvsem kozmetične izdelke, za katere trenutno pridobivata surovino iz drugih držav, menda tudi iz Slovenije. Tvrtkova družina sicer izvira s Paga, iz Novalje, kjer je nasledil nekdanje zemljišče za vinograde; te je lani uničila burja, industrijska konoplja bo zdaj ponudila novo priložnost za prihodek in nova delovna mesta, obljublja. Projekta sta se z ženo lotila že letošnjo zimo, a jima je načrte prekrižala epidemija, upata, da bosta jeseni lahko nadaljevala zastavljene posle.Vsi njegovi izdelki so laboratorijsko preizkušeni in imajo ustrezna dovoljenja, poroča STA, pričakuje pa tudi ustrezen odziv in dovoljenja lokalnih oblasti. Med domačini uživa, tako pravi, izjemno podporo, mnogi so pripravljeni sodelovati; nekateri naj bi mu celo brezplačno ponujali svoja zemljišča za gojenje industrijske konoplje.