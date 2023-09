Pol milijona za prebeg!

»V vojni sem zamenjal stran, ker sem se hotel postaviti po robu genocidu.« Tako je 28-letni ruski pilot Maksim Kuzminov v svojem prvem televizijskem intervjuju pojasnil svojo odločitev, da s helikopterjem Mi-8 prebegne v Ukrajino. Poudaril je, da je bila ideja o prebegu, na katerega se je pripravljal pol leta, v celoti njegova.

»S predstavniki ukrajinske vojaške obveščevalne službe sem stopil v kontakt in jim pojasnil svojo situacijo. Oni pa so mi nato ponudili varnost, mi obljubili nove dokumente ter denarno nagrado (približno pol milijona evrov, op. ur.),« je razložil Kuzminov. Pred tem pa poudaril, da mu je žal zaradi vsega, kar se dogaja: »V Ukrajini ni niti nacistov niti fašistov.«

9. avgusta je pristal v Ukrajini.

Šifra Sinicja

Osemindvajsetletnik je s helikopterjem v Ukrajini pristal 9. avgusta, predstavnikom GUR oziroma ukrajinske vojaške obveščevalne službe pa je izročil pomembne dokumente in napredno tehnično opremo. Celotna operacija naj bi potekala pod šifro Sinicja, zaradi podatkov in opreme, ki so jo s prebegom pilota pridobili, pa naj bi že »znatno oslabili bojno sposobnost sovražnikovega letalstva«.

Kuzminov je med drugim povedal, da prebeg iz Rusije v Ukrajino ni bil preprost, kot bi si kdo predstavljal. Med prečkanjem državne meje naj bi namreč nanj streljal ruski helikopter, pri čemer pa da je bil lažje ranjen. Z njim sta bila takrat še dva člana posadke, ki pa o njegovih načrtih naj ne bi vedela ničesar. Zato sta v nekem trenutku pobegnila iz helikopterja in začela bežati proti ruski meji. A so ju bili »prisiljeni likvidirati«, saj naj bi se začela, kot takratno dogajanje še povzemajo obveščevalci, vesti agresivno. »Zdaj je Maksim svoboden človek v svobodni državi,« je še pristavil predstavnik ukrajinskega obrambnega ministrstva.