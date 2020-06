Pol milijarde za Flemingove knjige

Tudi za ljubico

Skoraj vsa vsebujejo redka posvetila. FOTO: Facebook

Veliko več kakor knjige zadnja desetletja služijo filmi o junaškem agentu 007, a pravo premoženje se zdaj obeta tudi zbirki knjig, ki bodo prihodnji teden na spletni dražbi v Londonu predvidoma iztržile več kot pol milijarde! Pa ne samo zaradi vsebine, ki je porodila eno najuspešnejših filmskih franšiz vseh časov, temveč zaradi osebnih sporočil avtorja, ki je dela posvečal pomembnim ljudem v svojem življenju.Na prodaj bo zbirka 14 knjig, ki jih je spisal nekdanji novinar, obveščevalec in potem nadvse uspešen pisatelj, gorečim zbirateljem pa bo na voljo od 22. do 28. junija. Znesek bo predvidoma večji od zastavljenega, si manejo roke organizatorji spletnega sejma Masterpiece London Art Fair, nad katerim bdi trgovec z umetninami. Ta pričakuje, da bodo ceno delom dvignila predvsem sporočila in posvetila, ki jih vsebuje 12 od 14 knjig, eno je denimo namenjeno, domnevni ljubici, umeščeno pa je v izvod knjige Dr. No: »Sarah, prepričan sem, da ti bo tole všeč, Mabel.« Takole se je podpisal prebrisani pisec, verjetno zato, da bi zakril razmerje, domnevajo poznavalci. Goldfinger je bil namenjen pisateljevima prijateljema,in, s katerima je bil včlanjen v kraljevi golf klub, in tudi njegov glavni junak v zgodbi se v enem od prizorov preizkusi na zelenici. Živi in pusti umreti je posvetil nekdanjemu dekletu, Casino Royale pa je namenjen preprosto vodji tajne službe, M.Operacijo Grom je posvetil prijatelju in uredniku, ki mu je pogosto svetoval pri pisanju, dve knjigi pa sta brez posvetila, a sta dragoceni, saj sta izšli po pisateljevi smrti. Kot je pojasnil Harrington, zdajšnji lastnik, je kar 10 let ustvarjal zbirko posebnih izvodov Flemingovih del, najponosnejši pa je na Casino Royale, ki je po njegovem pravi biser. A napočil je čas, da zbirka zamenja knjižne police.