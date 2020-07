Pokrila sta se z brisačo, a so vsi vedeli, kaj počneta sredi plaže

Mladost in poletje sta pravi recept za poletne romance, a kar je preveč, je pa preveč, so si mislili obiskovalci plaže v Novigradu, ki so imeli s seboj majhne otroke, vsi skupaj pa so lahko le v šoku opazovali, kako sta se zaljubljenca sredi dneva vsem na očeh predajala strastem.



Zaljubljenca sta bila tako slepa in gluha v svoji strasti, da sta preslišala (ali pa se preprosto požvižgala na njih) številne komentarje in otroško igro le nekaj metrov stran. Šlo naj bi za poročen v par v svojih zrelih 30. letih, ki se je mirno ljubil na glavni plaži v Novigradu, prekrila sta se le z brisačo, a je bilo vsem jasno, kaj počneta. Svoje početje sta nadaljevala približno deset minut, nato pa so ju jezni starši le ustavili z opozorili, da se nedaleč stran igrajo otroci, poroča portal 24sata.hr.



Ena izmed bralk, ki je bila priča prizoru, je za portal povedala, da se v Novigradu vsi poznajo in da strastna zakonca nista iz tega mesteca. Dodala je, da v svojih 32 letih življenja še ni videla česa takega in da se ji to zdi nepošteno do drugih obiskovalcev plaže.