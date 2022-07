Pokopali Ivano Trump: na pogrebu Donald, Melania, Ivanka s čustvenim govorom (FOTO)

V New Yorku je bil pogreb Ivane Trump, podjetnice, modne oblikovalke in prve soproge Donalda Trumpa. Pogreba so se udeležili Donald Trump in njegova sedanja soproga Melania. Med užaloščenimi so bili tudi vsi otroci Donalda in Ivane - Ivanka, Eric in Donald Trump mlajši.

»Bila je pametna in lepa. Bila je utelešenje ameriškega sna. Bila je moč narave,« je rekel Eric Trump v svojem govoru v katoliški cerkvi St. Vincent Ferrer na Upper East Side, piše New York Post.

»Skrbela je za nas tri z železno roko, a zlatim srcem,« je dejal.

Govor je imela tudi Kai Trump, hči Donalda mlajšega, ki se je spomnila na svojo ljubljeno babico.

Pot pozlačene krste iz cerkve proti pokopališču je spremljala tudi Tiffany Trump, hči, ki jo je Donald Trump imel z drugo ženo Marlo Maples.

Čustven govor hčeke

Ivanka Trump je v čustvenem govoru opisala svojo mamo kot »pionirko v poslovnem svetu«.

»Med odraščanjem mi je mama govorila, da ženska lahko stori vse, kar želi, to mi je tudi pokazala. Pustila je sled tako pri moških kot pri ženskah. Nekoč mi je rekla, ne ne obstaja nič, česar ne bi mogla storiti v salonarjih na petkah. Naučila nas je loviti ribo s kopljem, zatem pa še skuhati to, kar ulovimo. Naša mama nam je razširila um,« je povedala čustvena Ivanka.

Donald Trump, sipruga Melania in njihov sin Barron so sedeli v prvi vrsti.

Prišli so tudi znani obrazi iz politike in medijev. Od Ivane Trump se je med drugim poslovil tudi dolgoletni prijatelj modni kreator Dennis Basso.

73-letna Ivana Trump je umrla prejšnji četrtek na svojem domu, ko je padla po stopnicah. Mrliški oglednik je njeno smrt razglasil za nesrečo. Z Donaldom Trumpom sta bila poročena med letoma 1977 in 1992. Pokojnica je v 80. letih prejšnjega stoletja pomagala voditi njegov poslovni imperij, njuna ločitev pa je bila zelo odmevna.