Pokončal ga je ljubljenec kenguru

Imel ga je za hišnega ljubljenčka, a prav veliko ljubezni med njima očitno ni bilo. Kenguru, domnevajo, da je bil star manj kot leto dni, je napadel svojega gospodarja, potem pa reševalcem onemogočal, da bi pristopili k hudo poškodovanemu 77-letniku.

Možakar je zaradi hudih poškodb umrl, policisti, ki so prav tako prihiteli na prizorišče, pa so morali žival ustreliti, saj je ogrožala varnost vseh navzočih in ovirala reševalno akcijo. Tragična zgodba je pretresla Albany na zahodu Avstralije, točno ozadje še ni znano; so pa reševalci na ubogem upokojencu ugotovili tako hude poškodbe, ki bi jih lahko povzročila le divja žival, poudarjajo pristojni, podatki pa kažejo, da se je zadnji znani usodni napad kenguruja v Avstraliji zgodil pred 86 leti. Takrat je lovec ​William Cruickshank poskusil rešiti svoja psa pred vrečarjem, ta pa mu je zlomil čeljusti in hudo poškodoval glavo, zaradi česar je pozneje v bolnišnici umrl.

77 let je bil star možakar.

Truplo so poslali na obdukcijo, ki bo ugotovila točen vzrok smrti, sosedje pa poročajo, da je možakar za kenguruja skrbel od prvih mesecev oziroma ga je imel v ujetništvu, a nasilnega vedenja živali do zdaj niso opazili. T. i. ljubljenček je bil zahodni sivi kenguru, ki lahko doseže težo 70 kilogramov in višino prek dveh metrov.