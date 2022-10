Pokol med ruskimi prostovoljci: za streljanje kriv spor zaradi vere?

Rusko vojaško posredovanje v Ukrajini je dobilo še en močan udarec, a tokrat na domačih tleh: na vojaškem strelišču v pokrajini Belgorod na jugozahodu Rusije, kjer se urijo prostovoljci, ki se želijo boriti v sosednji Ukrajini, je bilo v streljanju ubitih enajst vojakov, ranjenih pa 15. Napadalca sta bila ubita, so sporočili iz ruskega obrambnega ministrstva, med žrtvami pa da ni nobenega lokalnega prebivalca.

Ruska stran je že večkrat obtožila Ukrajino za napade na Belgorod, kar pa ta zavrača. Na arhivskem posnetku je goreče skladišče goriva v Belgorodu. FOTO: rusko ministrstvo za izredne razmere, Reuters

Ruske oblasti niso sporočile natančne identitete napadalcev, zapisalo pa je, da izhajata iz Skupnosti neodvisnih držav (SND), ki združuje devet držav, ki so bile nekoč del Sovjetske zveze. Oleksij Arestovič, svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, je prek youtuba sporočil, da sta napadalca prišla iz Tadžikistana in da je do streljanja prišlo po sporu zaradi vere. Tadžikistan je pretežno muslimanski, Rusija pa je večinsko pravoslavna. Britanska tiskovna agencija Reuters njegovih besed še ni mogla uradno potrditi.

Incident se je zgodil kak teden po eksploziji mostu na Krimu, črnomorskem polotoku, ki ga je Rusija po referendumu odvzela Ukrajini, nedolgo tega pa je v Črnem morju razneslo rusko vojaško ladjo. Ruski predsednik Vladimir Putin je le dan pred napadom v Bolgorodu napovedal konec delne mobilizacije rezervistov, ki je v vojno poslala na tisoče Rusov in ki je v državi povzročila nemalo razburjenja in prebegov v tujino.

Ruska tiskovna agencija RIA ni poročala o točnem mestu terorističnega napada, kakor so ga uradno poimenovali, neodvisni ruski portal Sota Vision pa je zapisal, da se je incident zgodil v malem mestu Soloti, okoli 105 kilometrov jugovzhodno od Belgoroda blizu meje z Ukrajino. Oblasti v Belgorodu so sicer že večkrat obtožile Ukrajino za napade na infrastrukturo ter skladišča orožja in goriva v pokrajini, a Ukrajina ni prevzela odgovornosti zanje.