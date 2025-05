Poklon legendi: začela kot manekenka, zaslovela kot fotografinja

V Veliki Britaniji bodo konec leta odprli retrospektivo fotografinje Lee Miller. Največja britanska razstava del ameriške fotografinje in fotoreporterke bo na ogled v galeriji Tate Britain, kjer bodo predstavili njeno celotno kariero. Retrospektiva bo vsebovala približno 250 njenih del.

Razstava bo po pisanju britanskega Guardiana zajemala dela, ki pričajo o njenem sodelovanju pri francoskem nadrealizmu, pri modi, s katero se je ukvarjala, in vojni fotografiji. Dotikala pa se bo tudi njenih manj znanih področij delovanja, kot so posnetki egipčanske pokrajine iz 30. let prejšnjega stoletja.

Med 2. oktobrom in 15. februarjem 2026 bo na ogled okoli 250 fotografij, tudi tiste, ki še niso bile nikoli razstavljene, s čimer želijo v galeriji Tate Britain razkriti njeno »poetično vizijo in neustrašni duh«.

Millerjeva (druga z desne) je bila vojna dopisnica iz Evrope. FOTO: ameriška vojska/Wikimedia Commons, javna domena

Elizabeth Lee Miller (1907–1977) je v 20. letih 20. stoletja delovala kot fotomodel v New Yorku, preden je odšla v Pariz in se posvetila fotografiranju mode in likovne umetnosti. Med drugo svetovno vojno je bila fotoreporterka za revijo Vogue, za katero je prispevala posnetke o bombardiranju Londona, osvoboditvi Pariza ter o koncentracijskih taboriščih Buchenwald in Dachau. Ustvarila je nekaj najbolj znanih fotografij moderne dobe.

Njeno življenje in delo je bilo med drugim leta 2023 prikazano v filmu Lee, v katerem jo je odigrala Kate Winslet.