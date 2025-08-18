Pokazali tank, na njem ruske in ameriške zastave: so to prvi rezultati pogovorov? (VIDEO)

Medtem ko se v Washingtonu sestajajo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in več evropskih voditeljev z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na pogovorih o končanju vojne v Ukrajini, so Rusi pokazali nekaj prav posebnega.

Na kanalu Russia Today so namreč predvajali posnetek, ki so ga opisali kot »bojno misijo ameriških oklepnih vozil«.

Tako so pokazali, kako v zaplenjenem oklepnem transporterju M113 ameriške izdelave ruske čete vdirajo na ukrajinske položaje, pri čemer so plapolale tako ruske kot ameriške zastave.

Po poročanju kanala Russia Today, ki je pod nadzorom Kremlja, so jim posnetek kanalu posredovale ruske tankovske posadke 70.polka 42. gardijske divizije.