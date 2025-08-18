SODELOVANJE ZA MIR?

Pokazali tank, na njem ruske in ameriške zastave: so to prvi rezultati pogovorov? (VIDEO)

Posnetek je prikazala televizija, ki je pod nadzorom Kremlja.
Fotografija: FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Odpri galerijo
FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

M. U.
18.08.2025 ob 13:45
M. U.
18.08.2025 ob 13:45

Poslušajte

Čas branja: 0:57 min.

Medtem ko se v Washingtonu sestajajo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in več evropskih voditeljev z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na pogovorih o končanju vojne v Ukrajini, so Rusi pokazali nekaj prav posebnega.

Na kanalu Russia Today so namreč predvajali posnetek, ki so ga opisali kot »bojno misijo ameriških oklepnih vozil«.

Tako so pokazali, kako v zaplenjenem oklepnem transporterju M113 ameriške izdelave ruske čete vdirajo na ukrajinske položaje, pri čemer so plapolale tako ruske kot ameriške zastave.

image_alt
Kaos na tiskovni konferenci na Aljaski: Putin naj bi novinarki zabrusil »neumna si«

Po poročanju kanala Russia Today, ki je pod nadzorom Kremlja, so jim posnetek kanalu posredovale ruske tankovske posadke 70.polka 42. gardijske divizije.

 

 

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

vojna v Ukrajini ZDA Rusija Donald Trump Ukrajina Volodimir Zelenski Rusi posnetek

Priporočamo

Znano, kdaj bo konec vročine, Arso zdaj napovedal občutno spremembo
V Slovenski Bistrici brutalno pretepli 17-letnika! Mama: Poskušajo mu rešiti še oko (VIDEO)
Klemen Slakonja odpovedal svoj največji koncert v karieri: Vložil sem vse, ostal sem prazen
Na Bovškem hudo poškodovan madžarski motorist (60), na Vršiški cesti padel nemški motorist (32)

Predstavitvene informacije

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Komentarji:

Priporočamo

Znano, kdaj bo konec vročine, Arso zdaj napovedal občutno spremembo
V Slovenski Bistrici brutalno pretepli 17-letnika! Mama: Poskušajo mu rešiti še oko (VIDEO)
Klemen Slakonja odpovedal svoj največji koncert v karieri: Vložil sem vse, ostal sem prazen
Na Bovškem hudo poškodovan madžarski motorist (60), na Vršiški cesti padel nemški motorist (32)

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Predstavitvene informacije

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.