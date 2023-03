Pokazali 7 milijard vreden ameriški zaklad: Pridi, odpelji brezplačno, le gorivo plačaj (VIDEO)

Talibani so na družbenih omrežjih objavili posnetek več kot 300 vojaških vozil, za katera trdijo, da so ostala v Afganistanu po umiku ameriških sil avgusta 2021.

Kot je navedlo tamkajšnje obrambno ministrstvo, je bilo popravljenih 41 vozil za služenje v enoti Mansuri, ki je bila ustanovljena oktobra 2021.

Domnevno naj bi zahodne sile, ko so zapustile državo, uničile približno 300 vozil. Talibani trdijo, da so jih zdaj našli na doslej neznani lokaciji. Ocenjujejo, da so ZDA v Afganistanu pustile vojaško opremo v vrednosti 7 milijard dolarjev, med drugim 78 letal, 12.000 vojaških vozil in več tisoč kosov različnega orožja.

Lahko ga odpelješ, le gorivo moraš plačati

»Naša obveščevalna služba verjame, da so bile te lokacije tajne baze Cie, za katere prejšnja vlada sploh ni vedela. Našli smo celo roza humveeja, ki je verjetno pripadal višjemu ameriškemu poveljniku,« navajajo talibanske oblasti.

Ko je nekdo vprašal, ali lahko dobi katero od vozilo so talibani sporočili: »Brat, pridi in ga vozi brezplačno. Samo plačaj za gorivo. Prav tako lahko dobiš neomejeno streliva. Kot zahodni davkoplačevalec, si to zaslužiš. To je tvoj denar.«