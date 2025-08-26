Pojavil se je posnetek najbolj smrtonosnega otoka na svetu (VIDEO)

Severni Sentinel, ki je del indijskih Andamanskih otokov, velja za najbolj nevaren otok na svetu. Na njem živi pleme Sentinelci, ki menda šteje le okoli 150 članov. Njihov jezik in običaji so popolna skrivnost. Izogibajo se vsakemu stiku z zunanjim svetom in so sovražno nastrojeni do vsakogar, ki se jim približa. Cena radovednosti je lahko smrt.

Nedavno se je pojavil posnetek letala, ki je preletelo otok – gre za redek prizor, saj je območje strogo zaprto. Oblasti namreč želijo domorodce zaščititi pred boleznimi od zunaj in ohraniti njihov način življenja. Sentinelci so eno zadnjih povsem izoliranih ljudstev na svetu in tako živijo že neverjetnih 60.000 let, poroča Times of India.

Otok ima sicer temno preteklost. Tisti, ki so ga obiskali, se praviloma niso vrnili živi – izjema je le skupina indijskih znanstvenikov v začetku devetdesetih let. Eden glavnih razlogov, da je pristop k otoku prepovedan, je dejstvo, da pleme ni nikoli prišlo v stik z boleznimi, ki so prizadele človeštvo. Njihov imunski sistem nikoli ni bil izpostavljen niti gripi niti navadnemu prehladu, zato so izjemno ranljivi. To potrjuje tudi britanska ekspedicija iz leta 1880, ko so domačine ugrabili, a so vsi zboleli in pozneje umrli v Port Bleru. Tudi na videz nedolžen prehlad bi lahko na otoku sprožil smrtonosno epidemijo in izbrisal celotno skupnost.

Sentinelci so skozi zgodovino napadali prišleke – oboroženi z loki, puščicami in kopji so se spravili na ladje, helikopterje in posameznike, ki so stopili na njihovo obalo. Leta 2006 so ubili dva ribiča, katerih čoln se je po nesreči preveč približal otoku. Enaka usoda je leta 2018 doletela ameriškega misijonarja Johna Allena Chaua, ki je kljub miroljubnim namenom nepooblaščeno obiskal otok, še poroča Nin.rs.