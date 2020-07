Pogovor s Srbkinjo: Poznam že več ljudi, ki so se okužili s koronavirusom

Protestniki vztrajajo na ulicah in očitajo oblastem, da so jih med pandemijo zavajale. Nekaj napadov je bilo tudi med novinarji. Novinar je dobil nepričakovan udarec v glavo. FOTO: Twitter, posnetek zaslona

Vzdušje v Srbiji je alarmantno, na kar je v četrtek opozorila tudi predsednica srbske vlade. Novega koronavirusa še zdaleč niso premagali, čeprav so se še pred tedni hvalili, da so ga. Tem vladnim besedam je »nasedel« tudi srbski tenisač, kar ga je z organizacijo teniškega turnirja stalo korono in nekaj milijonov dolarjev manj v denarnici od tujih oglaševalcev. O razmerah v Srbiji smo se pogovarjali z doktorico arhitektureiz Beograda.Generacije različno spremljajo in sodelujejo v javnem življenju, trenutno v protestih. Mlajši postajajo aktivnejši v politiki in so pri protestih pred parlamentom morda bolj v ospredju, srednja generacija se drži 500 metrov ali dlje stran od parlamenta, kjer se druži na terasah lokalov in večerja, medtem ko so upokojenci doma.Ravno pred dvema minutama (pogovor smo posneli v petek okoli 11. ure) je samo v Novem Pazarju umrlo deset ljudi in menda vsi starejši od 75 let. Čedalje več ljudi umira. Predolgo so prekrivali resnično sliko, zato je zdaj med ljudmi čutiti bes in jezo. Vsi v Srbiji se zavedamo, da je zdravstveni sistem slab, najhuje pri vsem tem pa je, da nas potem politiki prepričujejo, da smo razmeram kos, da imamo najboljšo epidemiološko sliko v regiji in da je korona pod nadzorom. Če je država v finančnih težavah, si mora to priznati.Problem je tudi ta, da ima država tako ali drugače v lasti 99 odstotkov medijev in le dve televiziji (N1 in Nova rs.) s terena poročata drugače od državnih medijev. Toda ti dve pokrivata le 30 odstotkov države, a ker nimata državnih frekvenc, večina državljanov posluša poročila, ki so enostranska. Mladi seveda nekaj dodatnih informacij dobijo tudi na facebooku prek videoposnetkov, a tudi ti včasih ne pokažejo obeh plati zgodbe. Na te novice pa se okorni državnih aparat počasi odziva.Oblast je še pred dvema dnevoma vztrajala, da imajo vse pod nadzorom. V četrtek je Brbanićeva prvič državljanom sporočila, da so razmere kritične, čeprav se tega mnogi zavedajo že nekaj tednov. V vsem tem času so ljudje po družbenih omrežjih delili prizore iz prepolnih bolnišnic, v katerih so pacienti ležali na hodnikih ... Kot se je pozneje izkazalo, so neki deklici dali infuzijo pred stavbo bolnišnice. Menda zato, ker je bila možnost okužbe tam manjša, a nihče zares ne ve, kaj je resnica. Medtem ko so se po družbenih omrežjih širili strašljivi posnetki, pa so mediji prikazovali gradnjo dveh novih bolnišnic.Drži. V prvi polovici maja je država ukinila vse ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, da bi se lahko pospešeno pripravljali na volitve. Priporočila so vseskozi bila, naj nosimo zaščitne maske, a so po drugi strani dovolili nogometni derbi, kamor je prišlo 25 tisoč ljudi in številni brez maske.Še ko so v aprilu in delno v maju veljali izredni ukrepi, so se ljudje bolezni bali in so maske nosili. Nato je licemerna politika s svojim zavajanjem ljudi razbesnela in zdaj je stanje tako, kot je ... Maske nosi okoli 20 do 30 odstotkov ljudi, predvsem ranljivejše skupine, da bi zaščitile sebe. Avtobusi so ob prometnih konicah polni, le redko kdo nosi masko, a opažam tudi, da so ulice nekoliko bolj prazne in je frekvenca ljudi manjša.Toda nihče več ničemur ne verjame in tako se vedejo tudi ljudje. Iz kriznega štaba prihajajo informacije, da je umrlo šest ljudi, hkrati pa priznani srbski epidemiologopozarja, da je ta številka 52 … Krizni štab je preplet stroke in politike in glavni epidemiologi so pod vplivom politike. Eden od epidemiologov je, denimo, mož ministrice za pravosodje. Mnogi ljudi si želi, da bi prišlo do menjave v kriznem štabu in s tem do bolj realnega poročanja.To se bo videlo čez teden ali dva. V Srbiji, kjer živi sedem milijonov ljudi, dnevno testirajo okoli 8.000 oseb, dnevno pa je potrjenih okoli 300 okužb. V zadnjih 24 urah so, denimo, zabeležili rekordnih 386 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 18 bolnikov s covidom 19. Številke so verjetno še višje, saj ne testirajo vseh, mnogi pa okužbo prebolijo kar doma. Domovi postajajo bolnišnice. Bolnišnice v Beogradu so polne, bolne ljudi prevažajo v druga srbska mesta. Protesti bi utegnili v naslednjih dneh nekoliko mirnejši, a je treba dodati, da si jih je vlada sama zakuhala s tem, ko pravi, da koronavirus izgine, ko to odgovarja politiki, nato pa se spet pojavi.Zaščitne maske so v zaprtih prostorih zdaj obvezne, čeprav jih ne nosijo vsi. Trgovine so odprte do 21. ure, prej so bile do 22., letni vrtovi se zaprejo ob 23. uri, diskoteke pa so zaprte. A kaj to pomaga, če so v sosednji občini odprte. Sama menim, da ta ukrep ne bo bistveno vplival na zajezitev virusa. Verjetno pa je res, da se vlada boji, da bi nazadovalo tudi gospodarstvo, zato podjetja ostajajo odprta.V preteklosti sem za koga slišala iz pete roke, zdaj jih poznam že več. Samo včeraj je kolegica s telovadbe sporočila, da je ne bo na vadbo, ker je pozitivna na covid 19. A takšno stanje je zdaj naša realnost in vsi upamo, da ne pride do zapleta pri poteku bolezni.Zdravniki so izčrpani, saj so okužene in obolele prerazporedili v vse beograjske bolnišnice. Seveda so najbolj na udaru anesteziologi, ki jih je že v običajnih razmerah premalo, zdaj pa je stanje seveda toliko bolj alarmantno. Kardiologi in nevrologi, denimo, pa v tem času opravljajo samo nujne operacije, zato imajo oni morda manj dela, kot so ga imeli prej, vsaj tako pravi moj kolega nevrolog in v hecu dodaja, da ima zdaj več časa za druženje z medicinskimi sestrami. (Smeh) Več ljudi je sicer na respiratorjih in polovica jih verjetno ne bo preživela.Ostaja. On se je le držal navodil oblasti, ki je narodu sporočila, da smo korono premagali in da je organizacija športnih dogodkov dovoljena.