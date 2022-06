Pogovor, ki Putinu ne bo všeč: »Laik, nesposobnež, nastopač« (VIDEO)

Ukrajinski varnostni službi je menda uspelo posneti pogovor ruskih polkovnikov in ga objaviti na radiu. Njun dialog razkriva veliko nezadovoljstvo z vojno v Ukrajini in premiki ruske vojske.

Kritična ruska polkovnika. FOTO: Youtube

Imeni ruskih polkovnikov sta Maksim Vlasov (42) in Vitalij Kovtun (47). Jezna zaradi ruskih izgub v Ukrajini, ki jih sicer uradno ne priznavajo, sta za vse okrivila ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Putinu sta oficirja očitala, da ni bombardiral ukrajinskega parlamenta, vlade in drugih ključnih objektov, medtem ko je ruski obrambni minister Sergej Šojgu opisan kot popolnoma nesposoben za vojaške zadeve, češ da sploh ni služil v vojski.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da ruske sile nadzorujejo približno petino njegove države, vključno s Krimom in ozemljem na vzhodu, ki je od leta 2014 v rokah proruskih separatistov.

Vlasov je Šojguja ob tem označil za nastopača in laika. Dodal je, da ne more zagotoviti zadostnega števila vojakov za vojno v Ukrajini: »Seveda jih ni več, na začetku vojne so bili plačani le okoli 330 evro mesečno.«