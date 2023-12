Pogovarjali so se s kitom, zdaj so na vrsti Nezemljani

MORDA JE SLIŠATI kot zgodba znanstvenofantastičnega filma, a znanstveniki, ki delujejo pri programu Seti, s katerim iščejo radijske signale v vesolju, ki bi jih lahko oddajale razvite civilizacije, trdijo, da so se s posebno tehnologijo kar 20 minut uspešno pogovarjali s kitom grbavcem. Dosežek je še bolj razburljiv, saj so prepričani, da bi lahko taisto tehnologijo nekega dne, ko se bo pojavila priložnost, uporabili tudi za komunikacijo s prebivalci drugih planetov.

Tokrat se je na njihovo vnaprej posneto sporočilo odzval 38-letni Twain, kaj je odgovoril, niso sporočili, je pa kit grbavec, ki so ga zmotili med plavanjem po oceanu ob južni obali Aljaske, sporočilo menda razumel, saj je bilo posneto v njegovem jeziku. Strokovnjaki so dolgo proučevali komunikacijo med kiti grbavci ter na koncu menda razvozlali nekaj njenih lastnosti, med njimi zvok, ki naj bi deloval kot pozdrav.

Tega so izločili iz množice drugih ter ga prek podvodnih zvočnikov predvajali Twainu, sesalec je nato priplaval do čolna, na katerem je bil nameščen zvočnik, ter odzdravil, nato pa oddal še nekaj glasov različnih frekvenc, kar je bil po mnenju vodje projekta Brende McCowan odgovor oziroma poskus pogovora z zvočnikom. Strokovnjakom ni uspelo razvozlati pomena glasov, ki jim jih je namenil Twain, so pa na podlagi frekvenc razbrali njegovo razpoloženje, dodaja McCowanova, ki je prepričana, da je bil Twain sprva navdušen in radoveden, kar pa se je kmalu spremenilo v rahlo vznemirjenost in nelagodje.