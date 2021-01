Pogojno dovoljenje za tretje cepivo, poglejte, kako učinkovito je

Evropska agencija za zdravila (Ema) je izdala priporočilo za izdajo pogojnega dovoljenja za uporabo še tretjega cepiva proti novemu koronavirusu, AstraZeneci. Cepivo je po objavljenem na spletni strani Eme primerno za starejše od 18 let, navzgor pa ga kljub pisanju, ki se je pojavilo v medijih, da naj ne bi bilo dovolj preizkušeno za starejše od 65 let , ni omejila. Predstavniki Eme so potrdili, da imajo zelo malo podatkov o starejših od 55 let, a ga kljub temu priporočajo, saj tudi za to skupino zagotavlja neko stopnjo varovanja.Uporabniki morajo prejeti dve dozi cepiva, drugo v razmaku od štiri do 12 tednov po prvi.V klinični študiji je bila učinkovitost 60-odstotna (opravljene so bile štiri, uporabili so podatke iz Brazilije in Južne Afrike). Kakšna učinkovitost naj bi bila le po prvem vbrizganju cepiva? Odgovora v številki niso dali, so pa povedali, da po prvi dozi že nastopi zaščita, a da je treba prejeti še drugo dozo, ki poveča učinkovitost.Najbolj pogosti neželeni učinki so mili in običajno izzvenijo v nekaj dneh od cepljenja. Najbolj pogosti so bolečina na mestu apliciranja, glavobol, utrujenost, bolečine v mišicah, splošno slabo počutje, mrazenje, vročina, bolečina v sklepih in slabost.