Poglejte vlak, ki se je prelevil v hotel (FOTO)

Petične turiste je čedalje težje osrečiti, izvirnost je zato vrlina, ki ponudnike loči od povprečja, povedo izkušeni. Hotel sredi znamenitega južnoafriškega narodnega parka Kruger lahko svoj uspeh pripiše ravno neverjetni domiselnosti, v manj kot dveh letih obratovanja ga je spoznal že ves svet, zanimanja pa je čedalje več. Zakaj? Ker je vlak!

Lebdeči bazen

Tako je, gostje petičnega hotela Kruger Shalati blizu Skukuze bivajo v pravem pravcatem, sto let starem vlaku, ki stoji na mostu Selati nad reko Sabie. Preveč tvegana naložba, nora zamisel, so se upravniki najprej držali za glavo, potem pa vendarle sklenili poskusiti srečo.

Hot el je pomemben vir prihodka za okoliške prebivalce.

Drzni korak se jim je že kmalu obrestoval, kajti povpraševanje po tako izvirni namestitvi je od prvega dne neizmerno. Temeljito prenovljen vlak ponuja 24 razkošnih sob z veličastnim pogledom na neokrnjeno naravo, oči pa si gostje najbolje odpočijejo na posebni razgledni ploščadi in pri tem opazujejo divje živali, kakršne so prej morda srečali le v živalskem vrtu. Prava poslastica je tudi t. i. iztirjeni bazen, ki zaokrožuje teraso na zunanjem robu in gostom daje občutek, da lebdijo.

24 sob je na voljo petičnim gostom.

Upravnikov pa ne razveseljujejo le številni novi gostje in rezervacije, ki jim kar ni videti konca, ampak tudi stari gostje, ki jih je prvi obisk tako zelo navdušil, da se v prav posebni hotel zdaj vračajo redno. Covid-19 je sicer v valovih nekoliko oviral obratovanje, a za zdaj kaže na dolgo in mirno obdobje nemotenega užitka in počitnikovanja. In zaslužka za domačine, ki so se v hotelu redno zaposlili; za turistično znamenitost zdaj namreč skrbi že skoraj 200 ljudi.

Priteguje goste z vsega sveta. FOTOGRAFIJE: Siphiwe Sibeko/Reuters