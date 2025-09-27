Poglejte to srčno gesto gasilcev, stopili se boste (FOTO)

Reševalci, policisti in gasilci so tu, da pomagajo. Ne le ljudem v stiski, ampak tudi živalim. Slovenski policisti so že večkrat denimo ustavili promet, da bi živalskim družinam pomagali prečkati cesto, iz krempljev neodgovornih ali celo krutih lastnikov rešili zlorabljene pse, mačke in druge ljubljenčke, rešili so celo poškodovano sovo, ki je hodila ob cesti. Tudi naši gasilci ne oklevajo, ko je treba iz smrtno nevarnih situacij rešiti živali. Bodisi iz gorečih hiš, v prometnih nesrečah poškodovanih vozil, iz jaškov, jam in drugih mest, od koder uboge živali same ne bi mogle.

Hvaležne živali so se hitro udomačile. FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell

Veliko srce pa imajo tudi gasilci drugod. Da to postaneš, namreč ni dovolj le urjenje in uniforma, temveč v prvi vrsti veliko srce. Da slednjega premorejo, so dokazali tudi gasilci iz dalmatinskega kraja Vrgorac. Tam sta kolega namreč naletela na štiri mlade mucke, ki so ostale same v jašku. Njihove mame ni bilo na spregled, prav tako v bližini ni bilo človeka, zato sta se gasilca odločila, da mucke vzameta s seboj in jim v lokalnem gasilskem domu ponudita mleko ter toplo in suho zavetje.

Male kepice bo moral zdaj pregledati še veterinar, ali bodo ostale v gasilskem domu ali pa jim bodo poiskali dom pri drugih dobrih ljudeh, še ni znano.