Poglejte srce parajoč posnetek, kako se je po 81 letih zakona poslovila od umirajočega moža (VIDEO)

Čeprav je smrt neizogibna in del našega življenja, v vsakem od nas tli upanje, da še ni prišel tisti čas. Ko nas zapustijo bližnji kakorkoli se že na to pripravimo, vedno boli, tečejo solze, neznosna bolečina pa žge v prsih.

Na družbenem omrežju X je zaokrožil posnetek, ki zareže v srce. Prikazuje 94-letno gospo, ki sedi ob bolniški postelji, na kateri leži njen mož, priključen na aparate. Po 81 letih skupnega življenja se je morala od njega posloviti. Od ljubljene osebe se je starostnica poslovila z nežno tihimi besedami v upanju, da je njena ljubezen le zaspala.

»Zbuditi se moraš, sladki mišek moj, povej mi kaj, veš, še morava spet plesati. Ampak zdaj nisi buden in to me skrbi. Rada se te dotikam,« mu je nežno prigovarjala, ko ga je božala po obrazu.

»Spiš, dragi moj? Slišim te dihati, ja slišim te dihati, dragi,« mu je še zašepetala.

