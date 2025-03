Poglejte neverjetno vzdušje v Beogradu, reke ljudi na protest: Ponočui že napad na študenta in profesorja (FOTO in VIDEO)

V Beogradu bo danes nov množičen protest, na katerega so pozvali srbski študenti. Po nekaterih napovedih naj bi se na njem zbralo več deset tisoč ljudi, zaradi povečanih napetosti pa so se minule dni vrstila svarila. Protesti v Srbiji potekajo vse od novembrskega zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je zahtevalo 15 življenj.

Ob 16. uri pred stavbo narodne skupščine

To bo že šesti množičen protest od nesreče, po napovedih študentov pa se bo začel ob 16. uri pred stavbo narodne skupščine. Na njem bodo sodelovali študenti pa tudi srednješolci, učitelji, kmetje in delavci iz različnih delov države. Številni so se proti prestolnici peš in na kolesih odpravili že v minulih dneh.

Vučić svari

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v petek posvaril, da bo danes aretiran vsak, ki bo kršil javni red in mir. Že pred tem je minulih dneh svaril, da bi tisti, ki bodo sodelovali na današnjem protestu, lahko zanetili nasilje.

Študenti so te obtožbe zavrnili in jih označili za neposredno grožnjo oblasti. V mestu naj bi se sicer zbrali tudi podporniki vlade.

Slovensko veleposlaništvo v Beogradu je priporočilo izogibanje prizoriščem dogajanja. EU je posvarila pred nasiljem, Združeni narodi pa so oblasti pozvali, naj se vzdržijo neupravičenega posredovanja.

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

Nočni napad, poškodovana študent in profesor

Srbski študenti so na instagram profilu ETF u blokadi sporočili, da se je okrog 1. ure zjutraj pred stavbo tehniške fakultete zgodil incident, v katerem sta bila poškodovana študent in profesor.

Študenti v Srbiji z množičnimi shodi, protestnimi akcijami, minutami tišine in blokadami več kot 60 fakultet po državi že skoraj štiri mesece zahtevajo odgovornost in pravico za 15 žrtev nesreče, za katero krivijo korupcijo in netransparentnost pri obsežni večletni obnovi postaje.

Oblasti trdijo, da so izpolnile vse zahteve študentov. Za nadaljevanje protestov so obtožile opozicijo, krivdo so pripisale tudi vplivom iz tujine.

V znak solidarnosti s protestniki je napovedan tudi nov shod pred srbskim veleposlaništvom v Ljubljani.