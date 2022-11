Poglejte si novi bizarni spodrsljaj Joeja Bidna pred zgodovinskimi volitvami: »Opa, stopil sem na ...« (VIDEO)

Predsednik ZDA Joe Biden se je med govorom na političnem shodu v podporo guvernerki zvezne države New York Kathy Hochul pred prihajajočimi vmesnimi volitvami v nedeljo v enem izmed avditorijev zasebne univerze Sarah Lawrence (Sarah Lawrence College) spotaknil ob kabel ob govornici, poroča The Telegraph. »Opa, stopil sem na ... tukaj je ... črno je. Kakor koli že,« je izjavil 79-letni Biden, čemur so se zbrani na srečanju nasmejali, in nadaljeval govor.

Incident se je zgodil kmalu po tem, ko ga je udeleženec shoda obtožil, da spodbuja črpanje nafte. »Nisem odobril novega vrtanja,« se je branil Biden. Ker je protestnik še naprej kričal nanj, ga je z jeznim tonom poskušal ustaviti: »Nič več vrtanja. Vrtanja ni več. Nisem odobril nobenega novega vrtanja. Ne!.« To se je zgodilo dan po tem, ko je demokratski senator Joe Manchin grajal Bidna, ker je obljubil zaprtje premogovnikov.

Biden »na verigi«

Zaradi takšnih in podobnih spodrsljajev ter zgodovinsko nizke podpore med Američani so strategi demokratske stranke Bidna oddaljili od ključnih predvolilnih shodov.

Vmesne volitve v predstavniški dom in senat ameriškega kongresa, ki bodo danes, v torek (kot je običajno za ameriške volitve), predstavljajo referendum o prvih dveh letih predsednikovega mandata. Demokratska stranka ima trenutno pičlo večino v predstavniškem domu, 220 od 435 predstavnikov, medtem ko je v senatu tako rekoč izenačena – 48 predstavnikov demokratske stranke in dva neodvisna proti 50 predstavnikom republikanske stranke. Če se glasovanje v senatu konča neodločeno, bo odločilen glas podpredsednice Kamale Harris, članice demokratov.

Opozicija se na vmesnih volitvah po navadi bolje odreže, zato je bilo demokratom pomembno, da Biden s svojo 40-odstotno priljubljenostjo med Američani ne škodi nobenemu kandidatu, ki je v tesni tekmi. Če bodo demokrati izgubili nadzor nad kongresom, Biden najverjetneje ne bo mogel uresničiti svojih političnih in drugih načrtov. »Biden v zadnjih nekaj mesecih ni bil učinkovit tiskovni predstavnik. Zabijamo si preveč avtogolov,« je za The Telegraph še povedal nekdanji visoki uradnik Bele hiše.