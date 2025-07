Poglejte posnetek iz trgovine v bivši »Jugi«: tak je bil v resnici življenjski standard (VIDEO)

Izložbe današnjih trgovin z igračami so videti, kot da bi prišle naravnost iz reklame, da bi pritegnile male kupce. Zaradi vseh teh dragih igrač se postavlja vprašanje, s čim so se otroci igrali v nekdanji skupni državi in ​​kaj je bilo na vrhu njihovih seznamov želja, a je za nekatere zaradi cene ostalo nedosegljivo.

Kratek posnetek na družbenem omrežju Facebook iz poznih sedemdesetih let prejšnjega stoletja tako prikazuje radovedne poglede otrok pred izložbo trgovine v samem središču Beograda. Takrat so otroci prisegali na avtomobilčke, namizni nogomet, punčke, majhne klavirje ...

