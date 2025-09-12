PROPAGANDA IZ KREMLJA?

To je posnetek Charlieja Kirka, ki ga Putinovi množično delijo: »Se bojite, da vas bodo Ukrajinci ubili?« (VIDEO)

Ruska državna televizija poudarja, da je bil umorjeni konzervativni akivist hud kritik ukrajinskega predsednika.
Fotografija: Pokojni Charlie Kirk FOTO: Kevin Lamarque Reuters
Pokojni Charlie Kirk FOTO: Kevin Lamarque Reuters

M. U.
12.09.2025 ob 16:30
12.09.2025 ob 16:30
M. U.
12.09.2025 ob 16:30
12.09.2025 ob 16:30

Po umoru 31-letnega ameriškega desničarskega političnega aktivista Charlieja Kirka je ruska državna televizija RT poročala, da je Kirk nekoč dejal, da vsak dan prejema grožnje s smrtjo, ker je spregovoril o finančni podpori, ki jo Združene države zagotavljajo Ukrajini. Kirk je dodal, da je bila vsaj ena grožnja s smrtjo ukrajinskega tiskovnega predstavnika morda namenjena njemu osebno.

»Lov« na »kremeljske propagandiste«

Leta 2023, ko se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pripravljal na obisk v Washingtonu, da bi poiskal dodatno podporo, se je Kirk ostro odzval na izjave, ki jih je imel za grozeče in za katere je trdil, da jih je Kijev namenil ameriškim kritikom Ukrajine. 

V javnost pricurljal posnetek moškega, ki naj bi ustrelil Charlieja Kirka (FOTO in VIDEO)

Sarah Ashton-Cirillo ki je takrat delala kot tiskovna predstavnica ukrajinskih teritorialnih obrambnih, je dejala, da bo »lovila« tiste, ki jih je imenovala »kremeljski propagandisti«, in poudarila, da je napad na posameznike, ki jih podpira ruski predsednik Vladimir Putin, neizogiben, še navaja RT.

Janša udaril glede umorov in barbarstva: »Zaradi levih je tudi Slovenija na robu«

»Ali bodo poskušali ubiti Steva Bannona, Tuckerja Carlsona ali mene?« je Kirk takrat vprašal v svoji oddaji in se skliceval na druge konservativne ameriške medijske osebnosti. »Nihče od nas ni Putinova lutka ali ruski propagandist, ampak The New York Times nas tako imenuje, Twitter nas tako imenuje,« je dejal Kirk. »In ta oseba, ki jo financira ameriško ministrstvo za finance, pravi: prišli bomo in vas ubili.«

Po smrti 31-letnega aktivista in vplivneža završalo tudi v Sloveniji: Ubili so bodočega predsednika

Potem ko so njene izjave postale viralne, je v Združenih državah Amerike izbruhnila javna razprava o tem, ali Ashton-Cirillo financira ameriška vlada. Kmalu so jo umaknili iz ukrajinskih sil. Kirk je ostal oster kritik Volodimirja Zelenskega in ga označil za »nehvaležnega, razvajenega otroka«, »go-go plesalca«, ki ni vreden niti enega samega ameriškega davkoplačevalskega dolarja, in »lutko CIE, ki je svoje ljudi poslala v nepotreben pokol«.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

