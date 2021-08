Poglejte, ob kakšnih ukrepih bodo otroci v šolo odšli drugod po EU

V Italiji učiteljem brez covidnega potrdila grozi suspenz

Na Hrvaškem otrokom delno dovoljeno tudi druženje

V Avstriji na začetku šolskega leta obvezne maske in testiranje

V Franciji z maskami, a brez covidnih potrdil

Na Švedskem so se v šole vrnili tudi starejši učenci

Na Nizozemskem brez omejitev pri pouku v učilnicah

Portugalska pred začetkom šolskega leta okrepila akcijo cepljenja mladih

Slovenija se krčevito pripravlja na novo šolsko leto in se ob tem nadeja, da bodo epidemiološke razmere (čim dlje) dovoljevale pouk v šolskih klopeh. Šolanje se bo v sredo za slovenske učence začelo po modelu B – torej v šolah, a z mehurčki po posameznih razredih. Učitelji se bodo morali testirati enkrat tedensko s hitrimi testi, učenci zadnje triade in dijaki pa se bodo samotestirali.Kako pa bo drugod po Evropi? Medtem ko je v Italiji obvezno covidno potrdilo za učitelje, bo na Švedskem pouk potekal skoraj tako kot pred pandemijo.Italijanski minister za izobraževanjeje nedavno napovedal, da bodo morali učitelji predložiti covidno potrdilo, če ga ne bodo imeli, jim grozi suspenz. Otroci, starejši od šest let, pa bodo morali ob začetku šolskega leta v septembru v šolah nositi maske. Po zadnjih podatkh ministrstva je v Italiji cepljenih več kot 60 odstotkov mladostnikov, starih od 16 do 19 let.Na Hrvaškem bodo v novem šolskem letu nekoliko zrahljali epidemiološke ukrepe. Med drugim bodo učencem višjih razredov osnovnih šol dovolili menjavo učilnic in kabinetov. Omogočali bodo tudi športne dejavnosti učencev in dijakov. Učenci od prvega do petega razreda, ki so bili v preteklem šolskem letu ves čas v svojih razrednih mehurčkih, se bodo v novem šolskem letu lahko v določenih pogojih družili z ostalimi otroki. Znova bodo imeli izbirne predmete, dodatni in dopolnilni pouk, ki so v prejšnjem šolskem letu v celoti potekali na daljavo.Za učence višjih razredov osnovne šole je obvezna uporaba obraznih mask, če ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje dveh metrov. Tudi sicer so jim priporočili uporabo mask. Maske so sicer še naprej obvezne za učitelje in profesorje, prav tako je obvezno merjenje temperature tako zaposlenih kot otrok.Več avstrijskih dežel bo kmalu začelo šolsko leto in na začetku bo za vse učence in učitelje zunaj učilnic prve tri tedne pouka obvezna zaščitna maska. Učitelji, ki niso cepljeni, pa bodo morali masko nositi tudi med poukom. V tem varnostnem obdobju bo obvezno tudi testiranje trikrat tedensko, od tega bo moral biti najmanj en test PCR. Po uvodnih treh tednih šole bo testiranje predvidoma obvezno le še za necepljene.V Franciji niti učencem niti učiteljem ne bo treba predložiti covidnega potrdila, je nedavno dejal minister za izobraževanje. Šole morajo biti po njegovem odprte in dostopne za vse, bodo pa omogočili učencem, starejšim od 12 let, da se cepijo v šolah. Najmanj en odmerek je sicer prejelo okoli 55 odstotkov mladih, starih od 12 do 17 let. Delež cepljenih je sicer večji med učitelji, po informacijah ministra je nad 80 odstotkov, poroča portal The Local.Francoska vlada je sicer oblikovala protokol s štirimi stopnjami za šole, ki ga bodo uporabljali glede na epidemiološko sliko. Učenci bodo prihodnji teden v učilnicah, za starejše učence in zaposlene pa bodo obvezne maske. Priporočljivo je tudi omejevanje skupin učencev, pogostejše zračenje, umivanje rok in razkuževanje površin. Pri notranjih aktivnostih se priporoča držanje varnostne razdalje.Na Švedskem šolarji že več kot en teden znova hodijo k pouku. Za mlajše učence to ni nič novega, saj so že celotno lansko leto imeli pouk v učilnicah. Po novem pa so se v učilnice vrnili tudi starejši učenci. V učilnicah maske niso obvezne niti ni treba zagotoviti stalnega zračenja ali testiranja, čeprav tudi na Švedskem beležijo porast števila okužb. Čeprav cepljenje ni obvezno, pa je več mobilnih ekip v šolah ob začetku leta imelo akcijo cepljenja za tiste, ki si to želijo. Na Švedskem je cepljenje priporočljivo za starejše od 16 let, poroča nemški radio SWR.Nizozemska vlada je sredi meseca odločila, da bo olajšala pouk v šolah. Od konca avgusta namreč ne bo več nujno vzdrževanje razdalje za starejše učence in študente, kar pomeni, da bo lahko brez težav potekal v šolah. Do sredine septembra pa ostaja v veljavi obvezno nošenje mask zunaj učilnic, priporočajo tudi preventivno samotestiranje, piše na spletni strani vlade.Na Portugalskem so pred začetkom šolskega leta okrepili akcijo cepljenja otrok in mladostnikov, starih od 12 do 17 let. Samo pretekli konec tedna so imeli v načrtu cepiti okoli 110.000 mladih, kar je skoraj četrtina mladih v starostni skupini od 12 do 15 let. Na Portugalskem se novo šolsko leto začne sredi septembra, zdravstvene oblasti pa upajo, da bodo do 19. septembra dokončali cepljenje te starostne skupine.