Poglejte, kdaj so izvedli vajo za kronanje Karla III.

Vaja, v kateri je sodelovalo več sto pripadnikov britanske vojske na konjih, bi se sicer morala začeti v ponedeljek ob 22. uri, a je prišlo do zamude, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kralj Karel III. in kraljica soproga Camilla se bosta med slovesnostjo ob kronanju, ki bo potekalo 6. maja, iz Westminstrske opatije v Buckinghamsko palačo vrnila prek parlamentarnega trga, Whitehalla, okoli Trafalgarskega trga, skozi Admiralski lok in po ulici The Mall.

Procesija bo dolga približno četrtino dolžine petkilometrske slavnostne poti ob kronanju pokojne kraljice Elizabete II. leta 1953, ki je potekala po ulicah Piccadilly, Oxford Street in Regent Street. Ta je trajala dve uri je vključevala več deset tisoč udeležencev.

Čeprav tega na vaji ni bilo videti, naj bi se Karel III. in kraljica soproga do Westminstrske opatije pripeljala v državni kočiji za diamantni jubilej, nazaj pa se bosta po isti poti vrnila v zlati državni kočiji. Ob kronanju bo potekala največja vojaška slovesnost na Otoku v zadnjih 70 letih, na kateri bo sodelovalo več kot 6000 pripadnikov in pripadnic britanskih oboroženih sil. Sodelovalo bo tudi skoraj 400 pripadnikov oboroženih sil iz najmanj 35 držav skupnosti Commonwealth.

Podjetje Transport for London (Tfl) je že opozorilo, da je treba potovanja v Londonu ob koncu tedna, ko bo potekalo kronanje, načrtovati vnaprej, saj bodo storitve zelo zasedene, prav tako pa bodo nekatere ceste v središču mesta zaprte, nekatere avtobusne linije pa bodo začasno zaprte ali preusmerjene. Dodatne zapore cest utegnejo povzročiti tudi ulične zabave v nekaterih soseskah, poroča britanski BBC.

V okviru tridnevnega slavja bodo poleg tradicionalnih kraljevih sprevodov, povezanih s kronanjem, pripravili tudi koncert zvezdnikov, veliko kosilo po vsej državi in prostovoljne pobude.