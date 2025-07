Poglejte, kakšni vremenski pojavi so se pojavili ob obali Istre! (VIDEO)

Močan neurje, ki ga je spremljal naliv in veter, ki je podiral vse pred seboj, je danes zjutraj zajel osrednjo Hrvaško in Istro. Pri otočkih Dve sestrici pri Rovinju se je pojavila tudi tromba, ki je bila zabeležena tudi za otokom Vrsar. Portal Regional Express opozarja na veliko število tromb, ki so se pojavile v okolici Pule in sosednjih krajev.

Spomnimo, za Istro je razglašen oranžni alarm zaradi nestanovitnega vremena, v preostalem delu države pa rumeni alarm. Temperature se bodo znižale tudi za 10 stopinj v primerjavi z včerajšnjim dnem, DHMZ pa napoveduje močne nalive in nevihte.

Vremenski pojav podoben tornadu

Vodna tromba pomeni vremenski pojav podoben tornadu, vendar nastane nad vodno površino, najpogosteje nad morjem. Gre za vrtinčasti zračni steber, ki se spušča iz nevihtnega oblaka proti vodi. Tromba nastane ob močnih nevihtah, ko so pogoji ugodni – visoka vlažnost zraka, močna konvekcija in topla morska površina. Pogosto jo vidimo kot vrtinec, ki sega z neba do vode, in lahko tudi posrka vodo v zrak. Čeprav je običajno manj uničujoča od tornada na kopnem, lahko povzroči škodo na čolnih, obalnih objektih in v redkih primerih tudi na kopnem, če pride do obale.