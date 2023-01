Poglejte, kakšne tanke Biden pošilja v Ukrajino (FOTO)

ZDA bodo Ukrajini poslale 31 bojnih tankov M1 abrams, je danes napovedal ameriški predsednik Joe Biden. V govoru v Beli hiši je še poudaril, da gre pri dobavi tankov za zaščito ukrajinskega ozemlja in ne za grožnjo Rusiji. Zahvalil se je Nemčiji za odobritev dobave tankov leopard in ponovil, da so zaveznice pri obrambi Ukrajine popolnoma enotne.

FOTO: Kacper Pempel Reuters

ZDA bodo na priporočilo ameriškega obrambnega ministra Lloyda Austina Ukrajini poslale 31 abramsov, je naznanil Biden, pri čemer je ameriške tanke označil za najzmogljivejše na svetu. Dodal je še, da bodo ZDA Ukrajini zagotovile tudi ustrezno usposabljanje.

Prav tako je potrdil, da je v jutranjih urah opravil petstranski telefonski pogovor z voditelji Velike Britanije, Francije, Nemčije in Italije, ter zatrdil, da so pri zaščiti Ukrajine popolnoma enotni.

Biden je še dejal, da bo trajalo več mesecev, preden bodo tanki abrams prispeli v Ukrajino.

Napoved ameriškega predsednika se je zgodila potem, ko je Berlin danes po večmesečnem oklevanju odobril dobavo leopardov drugim državam in se zavezal, da bo Ukrajini tudi sam dostavil 14 tankov leopard 2A6.

FOTO: David Mdzinarishvili Reuters