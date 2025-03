Poglejte, kakšna sta se astronavta po 286 dneh vrnila iz vesolja! Najhuje ju menda šele čaka (FOTO)

Po tem, ko sta se po 286 dneh na Mednarodni vesoljski postaji v torek nazaj na Zemljo vrnila Sunita Williams in njen kolega Butch Wilmore, so mnogi obnemeli ob pogledu na utrujena, shujšana in na pogled močno postarana astronavta.

Da sta se njuni telesi začeli v vesolju spreminjati, je bilo jasno že pred nekaj meseci, ko so na Zemljo prispeli posnetki povsem shujšane Sunite, takrat so strokovnjaki to pripisali pomanjkanju vadbe ter breztežnostnemu prostoru, oboje pa negativno vpliva na človeške mišice. Zdravstvenih težav, poškodb tkiv in drugih potencialno nevarnih posledic pa sta Wilmore in Williamsova najverjetneje pridobila še več.

Takoj po pristanku so ju sicer odpeljali v bolnišnico, kjer ju bodo temeljito pregledali, a poznavalci ne izključujejo možnosti, da se bodo resne težave pri njima začele pojavljati šele v naslednjih mesecih in letih.

Med njimi je denimo močno povečana možnost za nastanek raka, obema preti nevarnost, da bosta izgubila vid, saj sta bila na vesoljski postaji pogosto dalj časa obrnjena na glavo, zaradi česar jima je lahko v glavi zastajala tekočina, ta pa je lahko pritiskala na očesne živce.

Sprva se to lahko kaže kot zamegljen vid, a tudi če teh simptomov nista ali ne bosta utrpela, jima še vedno grozi delna ali popolna slepota.

Oba sta v mesecih v breztežnostnem prostoru izgubila tudi precej mišične mase, njune kosti pa so postale krhke, slednje je še posebej nevarno za Sunito, ki je pri 59 letih najverjetneje že v menopavzi, ki že sama po sebi negativno vpliva na gostoto kosti, zato ženske po 60. letu pogosteje zbolevajo za osteoporozo.

Takšna sta se junija lani odpravila na Mednarodno vesoljsko postajo, ne vedoč, da bosta na njej obtičala več mesecev. FOTO: Miguel J. Rodriguez Carrillo/Afp

En mesec pozneje sta bila že močno shujšana. FOTO: Handout Afp

Mišično maso sta izgubljala iz meseca v mesec. FOTO: Nasa

Sunita Williams je bila ob vrnitvi na Zemljo videti izredno šibka. FOTO: Keegan Barber/Afp