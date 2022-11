Poglejte, kako vas lahko pokopljejo v razgradljivi živi krsti iz gob (VIDEO)

Na dunajskem osrednjem pokopališču je odslej možen tudi pokop v naravi, in sicer v živi krsti, izdelani iz gob. Ta se skupaj z vsebino v stiku z zemljo ali vodo na naraven način razgradi že v nekaj mesecih.

Krsta lahko nosi do 200 kilogramov. Zanjo je treba odšteti 990 evrov.

Prva živa krsta za naravni pokop brez upepeljevanja je izdelana iz gob, je lahka in na prvi pogled podobna stiroporu. Ko pride v stik z vodo ali zemljo, se začne skupaj s truplom razkrajati in nastane za naravo koristen kompost. Prav za tovrstne pokope so na dunajskem osrednjem pokopališču uredili ločeno parcelo. Vodilo 28-letnega izumitelja in arhitekta Boba Hendrikxa Iz Nizozemske je bilo, da sklene naravni tok življenja, ne da bi pri tem strupi iz telesa in krste obremenjevali okolje. Po njegovem mnenju gre za najnaravnejši in okoljsko ustrezen način pokopa.

Kako izdelajo živo krsto?

Živo krsto izdelajo tako, da v kalup naselijo podgobje avtohtonih gob, ki se s svojimi nitkami v sedmih dneh razrastejo v želeno obliko. Pri tem procesu ne potrebujejo niti vode niti električne energije ali svetlobe. Nato krsto posušijo, s čimer prekinejo rast gob. Pred uporabo na njeno dno položijo mah. Ko pride v stik z vodo ali zemljo, gobe ponovno zaživijo.