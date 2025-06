Poglejte, kako Trump izgubi živce pred kamero: »P**** sploh ne vedo, kaj delajo!«(VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump je v izjavi za novinarje pred odhodom na vrh Nata, ki danes in v sredo poteka v Haagu, komentiral vojno med Izraelom in Iranom. Dejal je, da je Izrael takoj po dosegu sporazuma o prekinitvi ognja odvrgel »kup bomb, kot jih še niste videli«. Dodal je, da »moramo Izrael umiriti, ker so se danes zjutraj odpravili na misijo«.

»P**** sploh ne vedo, kaj delajo!«

V svoji doslej najbolj neposredni izjavi je Trump celo preklinjal: »Imamo dve državi, ki se tako dolgo in tako močno borita, da »p**** sploh ne vedo, kaj delajo!« Trump je tudi dejal, da je nezadovoljen z obema stranema, še posebej pa z Izraelom. Dodal je še, da so iranske jedrske zmogljivosti »izginile« in da Teheran ne bo nikoli obnovil svojega jedrskega programa.

Nekaj ​​časa pozneje se je oglasil še na svojem družbenem omrežju Truth Social.

»Izrael. Ne odvrzite teh bomb. Če jih odvržete, bo to huda kršitev (premirja). Takoj pripeljite svoje pilote domov!«

»Izrael ne bo napadel Irana. Vsa letala se bodo obrnila in odpotovala domov, medtem ko bodo Iranu prijateljsko 'pomahala z letalom'. Nihče ne bo poškodovan, velja premirje!« je zapisal nekoliko kasneje.

Netanjahu po pogovoru s Trumpom zaustavil napade na Iran Izrael se je danes vzdržal nadaljnjih napadov na Iran po pogovoru predsednika ZDA Donalda Trumpa in izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, so sporočili iz Netanjahujevega urada. Iz Netanjahujevega urada so sporočili še, da je Trump v njunem pogovoru »izrazil prepričanje v stabilnost prekinitve ognja«. Iranski predsednik Masud Pezeškian je medtem dejal, da bo Iran spoštoval premirje, če ga »ne bo prekršil sionistični režim«.

Iranska vojska je pred tem obtožila Izrael, da je napadal cilje v Iranu tudi po tem, ko naj bi obveljala prekinitev ognja.

»Sionistični režim je do danes do 9. ure zjutraj (po lokalnem času v Teheranu) izvedel tri valove napadov na cilje na iranskem ozemlju,« je po poročanju iranskih medijev dejal predstavnik poveljstva iranskih sil, več podrobnosti o napadih pa ni navedel.