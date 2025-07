Poglejte, kako so se v potresu zibali avtomobili, žensko je celo vrglo po tleh (VIDEO)

Poročali smo, da je silovit potres z magnitudo 8,8 v sredo stresel ruski polotok Kamčatka in sprožil do štiri metre visoke valove cunamija. Potres je poškodoval zgradbe, sprožil izredna stanja in množične evakuacije v državah ob Tihem oceanu.

Dogajanje je komentiral tudi priznani hrvaški seizmolog Hrvoje Tkalčić, redni profesor in vodja geofizičnega oddelka na Avstralski nacionalni univerzi (ANU) v Canberri. Na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook je zapisal: »To je eden najmočnejših potresov v zgodovini. Točna magnituda bo še določena, a vse, kar je v rangu 8,0 ali celo več – kot kažejo prve ocene, je bila magnituda 8,7 – in to na razmeroma plitvi globini, ne izgleda dobro. Žal takšna nenadna in ogromna sprostitev energije ter lega v morju pomenita resno nevarnost cunamija.«

Tkalčić je opozoril, da so ogrožena vsa obalna območja Pacifika – od Japonske, Združenih držav Amerike, Čila in Mehike do Avstralije in Nove Zelandije. »Veliko ljudi je že evakuiranih. Priporočam, da spremljate uradne strani, kot je tsunami.gov. Vsem želim veliko sreče,« je še dodal.

Uvrščen med deset najhujših v zgodovini

Tudi ameriški seizmologi potrjujejo, da se potres uvršča med deset najmočnejših zabeleženih v zgodovini. Po podatkih ameriškega geološkega zavoda (USGS) si deli šesto mesto s potresoma, ki sta leta 2010 prizadela čilsko regijo Biobío in leta 1906 obalo Ekvadorja.

Zanimivo je, da se je peti najmočnejši potres zgodovine prav tako zgodil na Kamčatki – leta 1952, z magnitudo 9. Takrat je cunami dosegel Havaje in povzročil za več kot 800.000 evrov škode.

Grozeči posnetki s Kamčatke že ves dan krožijo po spletu – tla so se tresla dlje časa, cunami pa ogroža tudi obale Japonske, Havajev in zahodne obale Severne Amerike. V posnetku spodaj si lahko ogledate, s kakšno močjo so se zibali avtomobili v trenutku potresa, ena od prisotnih pa je celo pristala na tleh: