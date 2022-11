Tako so se širili potresni valovi. Znano, koliko časa so potovali do Slovenije

Mnoge prebivalce Slovenije je zjutraj prestrašilo tresenje tal. Urad za seizmologijo pri Agenciji RS za okolje poroča, da so ob 7.07 seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 5,7 v bližini Riminija v Italiji, 300 km jugozahodno od Ljubljane. Potres so občutili tudi prebivalci Slovenije in prebivalci hrvaške obale.

Italijanski nacionalni inštitut za geofiziko in vulkanologijo (INGV) je objavil animacijo potresa, ki prikazuje, kako so se širili potresni valovi na zemeljski površini, ki jih je povzročil potres magnitude 5,7.

Valovi modre barve označujejo območja tal, ki se hitro obračajo navzdol, valovi rdeče barve pa tla, ki se premikajo navzgor. Jakost barve je močnejša za hitrejše navpične premike, piše Morski.hr.

Vsaka sekunda animacije predstavlja eno sekundo v realnem času. Kot je razvidno iz animacije, so valovi potovali približno dvajset sekund, da so od epicentra dosegli prve hrvaške otoke zadrskega arhipelaga in južne Istre in malenkost več do Slovenije.

Hitrost in amplituda potresnih valov sta odvisni od značilnosti nastanka potresa, območja, čez katerega prehaja in topografije. Zato se valovi v prostoru ne širijo enakomerno in območja, ki so enako oddaljena od žarišča potresa, so prizadeta povsem drugače.