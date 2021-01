Poglejte, kako so hrvaškega novinarja maltretirali Trumpovi privrženci (VIDEO)

Včerajšnje nasilne dogodke v Kapitolu v Washingtonu je v živo s terena spremljal tudi hrvaški poročevalec Al Jazeere Balkans, ki je s svojim suverenim in profesionalnim nastopom navdušil številne na spletnih omrežjih. Malo manj pa so bili nad njim navdušeni Trumpovi podporniki, ki so ga obkolili in mu niso pustili, da bi opravljal svoje novinarsko delo. Kljub temu da se je znašel v neprijetnih okoliščinah in obkrožen z nasilnimi in nepredvidljivimi protestniki (tudi oboroženimi), ki so vpadali v kader, je nadaljeval delo brez nepotrebne drame in razprave s protestniki.»Imamo novo dopisnico iz Washingtona, ki želi nekaj povedati. Morda bom jutri šel jaz na njeno delovno mesto in bom tam zganjal takšen hrup,« je rekel Puljić, medtem ko je ženska v roza bundi kričala v kamero. Pridružili so se ji še drugi Trumpovi podporniki, Puljić pa je na vse to dejal: »To je ameriška realnost.«Poglejte si videoposnetek.