Poglejte, kako se je ministrica za zdravje zgrudila med novinarsko konferenco (VIDEO)

Švedska ministrica za zdravje je sprožila veliko vprašanj glede lastnega zdravja. To se je zgodilo, ker se je med novinarsko konferenco zgrudila na odru.

Oglejte si posnetek, ki se po spletu širi kot požar

Elisabet Lann – ki je pravkar postala ministrica za zdravje v kabinetu premierja Ulfa Kristerssona – je najprej počasi padla naprej, medtem ko posluša drugo osebo, ki nagovarja novinarje med konferenco.

Drugi politiki na odru, vključno s premierjem Kristerssonom in nekaj predstavniki tiska so ji hitro pomagali.

Po poročilih lokalnih medijev je Lannovi takoj pomagala vladna varnostna služba. Ministrica se je nato vrnila in za dogodek okrivila padec krvnega sladkorja, je navedel TMZ. Ni jasno, ali je Lann po incidentu prejela zdravniško pomoč, vendar se kljub hudemu padcu ni zdelo, da bi bila resno poškodovana.